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الثلاثاء، 14-05-2024 02:56 م

علامة رئيسية تكشف أن أمامك امرأة معتلة نفسياً

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الوكيل الإخباري - النظر إلى حركة رأس المرأة أثناء المحادثة يمكن أن يحدد ما إذا كانت تمتلك مستويات عالية من الاعتلال النفسي، حسب دراسة حديثة في جامعة نيو مكسيكو، في ألباكركي.

واستخدم الباحثون في نيو مكسيكو خوارزميات تتبع الرأس لتحليل تسجيلات 213 امرأة أمريكية، تم استجوابهن من قبل الشرطة، بهدف تقييم السلوك غير اللفظي وعلاقته بالاعتلال النفسي.

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ووجد الباحثون أن أكبر نسبة من النساء اللواتي حصلن على تقييمات عالية من حيث إصابتهن باختلال عقلي أو نفسي، يحتفظن برؤوسهن ثابتة تماماً، كما يفعل الرجال.
ولتشخيص أي مشاركة على أنها مختلة عقلياً، استخدم الباحثون تقييماً يسمى "قائمة تدقيق هير للاعتلال النفسي"، أو اختصارا PCL-R، وهي قائمة مرجعية مكونة من 20 عنصراً من السمات الشخصية والتصرفات المسجلة.


وجميع السمات والتصرفات المسجلة يمكنها تقييم الشخص عبر مقياس يتراوح من 1 إلى 40 نقطة.


وأي شخص يحصل على 30 نقطة أو أكثر يتم تصنيفه على أنه مريض نفسي.

 

 

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