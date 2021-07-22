الخميس 22-07-2021
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الخميس، 22-07-2021 11:34 ص

علامة غريبة على الأصبع تدل على سرطان الرئة

اصابع


الوكيل الإخباري - سرطان الرئة هو النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في إحدى الرئتين أو كليهما. 

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يعتمد نجاح العلاج إلى حد كبير على حجم السرطان ومدى انتشاره في الرئتين. بعبارة أخرى، كلما تم اكتشافه مبكرًا، كان ذلك أفضل.


إذا لاحظت أن أصابعك تبدو أكبر من المعتاد، فقد تكون هذه علامة تحذير غير عادية تشير إلى أنك في خطر.


بعض أورام الرئة تنتج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات، وفقًا لتقارير WebMD.
يدفع أحد الأورام المزيد من الدم والسوائل إلى الأنسجة عند أطراف أصابعك، بحيث تبدو أكثر سمكًا أو أكبر من المعتاد. قد يبدو الجلد بجوار أظافرك لامعًا، أو قد تتقوس أظافرك أكثر من المعتاد إذا نظرت إليها من الجانب. يرتبط هذا العرض ارتباطًا وثيقًا بسرطان الرئة: حوالي 80 بالمائة من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، لديهم هذه الأعراض.


حللت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب زيادة حجم الإصبع والارتباط بالحالات الطبية الأساسية.


تلاحظ الدراسة: "على الرغم من أن حنف القدم على أصابع القدم لا تظهر عليه أعراض في معظم الحالات، إلا أنه غالبًا ما يشير إلى وجود حالات طبية أساسية خطيرة. تُعرف أصابع القدم الحنفاء أيضًا باسم المسامير الزجاجية والساق وأصابع / أظافر أبقراط. وقد وصف أبقراط هذا لأول مرة قبل 2500 سنوات في مريض مصاب بالدبيلة، وجد لاحقًا أن الأعراض مرتبطة بمجموعة متنوعة من الحالات السريرية، بما في ذلك توسع القصبات، وسرطان الرئة، وتليف الكبد، وأمراض القلب الخلقية".

 

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