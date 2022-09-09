علامة فارقة على الوجه تكشف الإصابة بسرطان المعدة المبكر

الوكيل الاخباري - يعود سبب سرطان المعدة إلى النمو غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في البطانة الداخلية للمعدة، ونادرًا ما ينتج عن سرطان المعدة علامات تحذيرية في المراحل الأولية.

اضافة اعلان



وتم ربط سرطان المعدة بعلامة تحذيرية تظهر على الجلد عادة في المراحل المبكرة من المرض، وفق ما أورد موقع " timesofindia".



وتم ربط سرطان المعدة بعلامة تحذيرية تظهر على الجلد عادة في المراحل المبكرة من المرض، وفق ما أورد موقع " timesofindia".



الأعراض التي تظهر على الجلد:

يؤدي سرطان المعدة إلى اضطراب جلدي نادر يسمى Papuloerythroderma of Ofuji (PEO)، وهو عبارة عن نتوءات صغيرة بارزة على الجلد تتسلل وتورم وتقشر الجلد في كل الجسم تقريبًا، خاصة في الوجه، وفقًا لتقرير نُشر في المجلة الصينية لأبحاث السرطان، وإلى جانب بشرتك، قد يؤثر أيضًا على المخاط والعقد الليمفاوية.



علامات مبكرة أخرى يمكن البحث عنها:



بصرف النظر عن حالة الجلد، تشمل العلامات الأولى لسرطان المعدة ضعف الشهية وفقدان الوزن المفاجئ وآلام البطن وعدم الراحة أو تورم البطن، وتشمل العلامات الأخرى للمرض عسر الهضم والغثيان والقيء الذي قد يكون مصحوبًا بالدم أو بدونه، ويشعر المريض أيضًا بالشبع في وقت قصير جدًا بعد تناول كمية صغيرة من الطعام، ويكون انخفاض الهيموجلوبين أيضًا علامة على الإصابة بسرطان المعدة.



كيف يتطور السرطان؟

يتطور سرطان المعدة ببطء على مر السنين، ويبدأ بالتغيرات ما قبل السرطانية في البطانة الداخلية للمعدة، ونادرًا ما تسبب هذه التغييرات المبكرة أعراضًا ويمكن غالبًا عدم اكتشافها، علاوة على ذلك، تؤدي سرطانات المعدة إلى أعراض ونتائج مختلفة، اعتمادًا على جزء المعدة الذي بدأت فيه.



عوامل خطر الإصابة بسرطان المعدة:

يعد نظامك الغذائي أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بسرطان المعدة.

كما يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المملحة و المدخنة والمخللة واتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة.



وتشمل عوامل الخطر أيضًا تاريخًا من تهيج أو التهاب دائم في المعدة، أو جراحة سابقة في المعدة، أو تاريخ عائلي للمرض، ويؤدي مرض الجزر المعدي المريئي والسمنة والتدخين أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة.



كيفية الوقاية من سرطان المعدة؟

يقلل تناول نظام غذائي مليء بالفواكه الملونة والخضروات من خطر الإصابة بسرطان المعدة.



تناول أيضًا الكثير من الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والمكرونة والأرز.



يساعد تجنب الأطعمة واللحوم المملحة والأسماك أيضًا على حماية معدتك، وتظهر بعض الدراسات أن زيادة الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة القاتل لدى الرجال، ولكن ليس النساء.



كما تم ربط التمارين البدنية بتقليل خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

ويمنع الإقلاع عن التدخين أيضًا خطر الإصابة بسرطان المعدة.



هل يمكنك علاج سرطان المعدة؟

تعتمد طريقة العلاج المختارة على عدة عوامل مثل عمرك والصحة العامة وموقع السرطان ومدى انتشاره، وتشمل خيارات العلاج المتاحة الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

المصراوي