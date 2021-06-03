الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

المجلس القضائي ينفي حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

تراجع أسعار الذهب عالميا

الضمان توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة

حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الخميس، 03-06-2021 04:17 م

علامة في العين تدل على الاصابة بمرض السرطان

2020_8_12_17_42_25_952


الوكيل الإخباري - قال طبيب الأعصاب ألكسندر إفدوكيموف، للقناة الخامسة الروسية، إن التشنجات اللاإرادية قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان .

اضافة اعلان
 

ووفقا له، فإن أحد الأسباب المحتملة للارتعاش اللاإرادي للجفن العلوي أو السفلي هو مشاكل الجهاز العصبي المركزي والمحيطي.


قال إفدوكيموف: "يمكن أن يكون الارتعاش ناتج عن ضرر في العصب الوجهي أو التهاب الدماغ أو التهاب السحايا أو سرطان المخ أو أسباب خطيرة أخرى".

وأكد أنه في مثل هذه الظروف، يتميز التشنج العصبي بمدته، وحذر الطبيب: "يمكن أن تستمر شهرين أو ثلاثة أو أربعة أشهر. إذا استمرت التشنجات اللاإرادية لديك لأكثر من شهرين، فيجب رؤية طبيب أعصاب لإجراء الفحوصات، وإذا لزم الأمر، وصف العلاج".


أوضح إفدوكيموف أن ارتعاش العين غالبًا ما يبدأ بسبب الإرهاق والإجهاد ، وكذلك بسبب الحمل الكبير على العمود الفقري العنقي. في مثل هذه الحالات، يُنصح بالتوجه إلى طبيب تقويم أو معالج تدليك.

 

المصدر - الديار 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
YemenShabab2020-06-25-05-47-25-325067

9 فوائد غير متوقعة لتناول الآيس كريم

istock-1036734486-1-1024x683

طرق سهلة للتحكم في مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشات

على مرضى السكري إجراء فحوصات الكلى مرة كل سنة -(د ب ا)

أعراض خطيرة تشير للإصابة بمرض السكري من النوع 2

1150787_w980h638c1cx628cy628

فوائد مذهلة لكثرة شرب الماء قد تحميك من أمراض عديدة

unnamed

الكشف عن أعراض مرض خطير يزورنا ليلاً

254076-diabetes-post

إقتناء جهاز لفحص الأوكسجين في الدم ضروري بهذه الحالة