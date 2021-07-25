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الأحد، 25-07-2021 01:33 م

علامة مبكرة على القدمين لارتفاع مستوى الكوليسترول

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الوكيل الاخباري - غالبا ما يكون ارتفاع الكوليسترول دون أعراض، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تظهر بعض العلامات لارتفاع معدلات المادة الدهنية الخطيرة، التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ويمكن أن تظهر علامات ارتفاع مستويات الكوليسترول أحيانا في أماكن مثل وتر العرقوب (وتر أخيل).

توضح دراسة نُشرت في مجلة "Lipids in Health and Disease" أن "أوتار العرقوب هي أكثر المواقع شيوعا لورم زانثوما الوتر"، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.


وورم "زانثوما" (Xanthomas) أو ورم الأوتار الأصفر هو رواسب الكوليسترول في الأوتار، ويظهر على شكل عقد متضخمة تحت الجلد متصلة بالأوتار.


ووفقا للباحثين فإن "سماكة وتر العرقوب هي السمة المبكرة للورم الأصفر في وتر العرقوب".


وقد يؤدي ارتفاع الكوليسترول، وهو تراكم مادة دهنية في الدم على جدران الشرايين إلى انسداد الأوعية الدموية، وهي آلية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.


في معظم الحالات، يلزم إجراء فحص دم لتشخيص ارتفاع نسبة الكوليسترول فيه بسبب عدم وجود أعراض.


وفقا لجمعية الكوليسترول الخيرية في بريطانيا "Heart UK"، فإن "الخضروات والبقول (مثل البازلاء والفول والعدس) والفواكه والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية ومفيدة للكوليسترول والقلب".


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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