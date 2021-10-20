علامتان تحذيريتان خفيتان لمرض السكري تشيران إلى أن الحالة أصبحت مهددة للبصر

الوكيل الاخباري - تحدث الطبيب البريطاني جايلز إدموندز عن عدة أعراض لمرض السكري في مراحله المبكرة.

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قال الطبيب إن حالتين للعيون تتطلبان العلاج الفوري في المستشفى. يتطور اعتلال الشبكية السكري في 50٪ من مرضى السكري، وفقًا لموقع Express.co.uk.

وفقًا للطبيب، إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا باستمرار، فسوف تتضرر الأوعية الدموية بشكل خطير في النهاية. يمكن أن "تضعف أو تبرز أو تتسرب إلى شبكية العين".



وفقًا لإدموندز، إذا استمر الوضع في التطور، فقد تتلف بعض الأوعية، مما سيؤدي إلى نمو أو تطوير أوعية جديدة على سطح الشبكية. في هذه الحالة، قد يصاب الشخص بالعمى.



قال الطبيب إن أولى علامات تلف الشبكية هي ظهور بقع تشبه العنكبوت في العين، وعادة ما تكون سوداء أو رمادية. الرؤية غير الواضحة هي عرض آخر. هذا بسبب تلف الأوعية الدموية في منطقة العين التي تستقبل الضوء.



المصدر : سبوتنك