الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

المطاعم السياحية تقدم بروتوكولا صحيا للحكومة بشأن السماح بالاراجيل

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

توقع ارتفاع أسعار المحروقات الشهر القادم

وزارة الأشغال تتابع الاستعدادات للتعامل مع الظروف الجوية المصاحبة لفصل الشتاء

شكوى من ثانوية عنبة للبنين في المزار الشمالي .. والتربية تتابع -صور

روسيا ثاني أكبر موردي النفط إلى الصين

إصابتان إثر حادث سير على طريق إربد الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 20/ 10/ 2021

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

الأربعاء، 20-10-2021 10:56 ص

علامتان تحذيريتان خفيتان لمرض السكري تشيران إلى أن الحالة أصبحت مهددة للبصر

GettyImages-1180596176_hero-1024x575


الوكيل الاخباري - تحدث الطبيب البريطاني جايلز إدموندز عن عدة أعراض لمرض السكري في مراحله المبكرة.

اضافة اعلان


قال الطبيب إن حالتين للعيون تتطلبان العلاج الفوري في المستشفى. يتطور اعتلال الشبكية السكري في 50٪ من مرضى السكري، وفقًا لموقع Express.co.uk.

 

وفقًا للطبيب، إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم مرتفعًا باستمرار، فسوف تتضرر الأوعية الدموية بشكل خطير في النهاية. يمكن أن "تضعف أو تبرز أو تتسرب إلى شبكية العين".


وفقًا لإدموندز، إذا استمر الوضع في التطور، فقد تتلف بعض الأوعية، مما سيؤدي إلى نمو أو تطوير أوعية جديدة على سطح الشبكية. في هذه الحالة، قد يصاب الشخص بالعمى.


قال الطبيب إن أولى علامات تلف الشبكية هي ظهور بقع تشبه العنكبوت في العين، وعادة ما تكون سوداء أو رمادية. الرؤية غير الواضحة هي عرض آخر. هذا بسبب تلف الأوعية الدموية في منطقة العين التي تستقبل الضوء.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
istockphoto-649730480-612x612

طبيب يحدد الأمراض التي يشير لها التثاؤب المستمر

image

علماء يحددون مشروبا يقلل من حدوث الالتهابات

5157

دواء لضغط الدم يسبب مرضا لا يمكن الشفاء منه

الوقاية_من_ارتفاع_الكولسترول

أعراض تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

vttD6

تعرف على أخطر المشروبات على جسم الانسان

2021_8_21_13_13_14_333

شيخوخة الدماغ...هكذا تحمي نفسك منها

أخبار متعلقة
asdasffsf-1080x675

7 علامات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر

حساسية-العين-أعراض-وأسباب-الإصابة-بها-وأهم-طرق-الوقاية-منها-1200x675

خطوات معالجة العين من حساسية الضوء

Cow-Milk-600px

خطر غير متوقع لحليب البقر على الأطفال

lasik-eye-surgery-in-iran-tebtub-11

تعليمات بعد عملية الليزك للعناية بصحة العيون

tbl_articles_article_25514_726435141a1-c659-4db2-8e8f-907f26c279d1

كيفية علاج الكيس الدهني بالعين