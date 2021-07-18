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الأحد، 18-07-2021 01:44 م

علامتان داخل فمك تحذران من نقص فيتامين ب 12

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الوكيل الاخباري - يعد وجود فيتامين "ب 12" أمرا ضروريا لدعم العديد من الوظائف المهمة في الجسم، لذا يمهد انخفاض مستوياته لهجوم مجموعة من الأعراض التي تمثل  ضربة قاصمة لجسم الإنسان.

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ولا تقدر فوائد فيتامين ب 12 للجسم بثمن، حيث تساهم من بين أمور أخرى في تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على كفاءة عمل الجهاز العصبي.


ويمكن التنبه لنقص فيتامين ب 12 من خلال علامتين تظهران داخل الفم، بحسب موقع إكسبريس البريطاني.

وتعتبر القرح داخل الفم علامة محذرة من انخفاض مستويات فيتامين ب 12، كما أن تحول لون اللسان إلى الأحمر الداكن المصحوب بألم هي إحدى علامات التحذير الأخرى على نقص الفيتامين الحيوي.


وبشكل عام، هناك العديد من أعراض انخفاض مستويات فيتامين ب 12 في الجسم بما في ذلك:


-الشعور بالتعب الشديد
-نقص الطاقة
-وخز شديد في الجسم
-ضعف العضلات

 

 وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، يجب أن تزور الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12. وغالبا ما يمكن تشخيص هذه الحالات من خلال الأعراض ونتائج فحص الدم.


وتوصي NHS بضرورة تشخيص نقص الفيتامين في أسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه في حين تتحسن العديد من الأعراض مع العلاج، فإن مشكلات أخرى يسببها انخفاض مستويات ب 12 قد يكون الوقت فات لإصلاحها إن تركت لفترة طويلة دون علاج.


أسباب نقص فيتامين ب 12:


هناك سببان رئيسيان وراء نقص فيتامين ب 12 أحدهما النظام الغذائي والآخر فقر الدم الخبيث.


يمكن أن تحدث الإصابة بنقص الفيتامين بسبب عدم حصول البعض- خاصة أولئك الذين يلتزمون بنظام غذائي نباتي- على كمية وافرة منه في نظامهم الغذائي، بحسب NIH.


إلا أن فقر الدم الخبيث يبقى هو السبب الأكثر شيوعا لنقص فيتامين ب 12 وهو عبارة عن مرض مناعي يحدث عندما تتعرض خلايا المعدة التي تنتج بروتين يساعد على امتصاص فيتامين ب 12 يسمى "العامل الداخلي" إلى هجوم من قبل جهاز المناعة نفسه.


أطعمة تحتوي على فيتامين ب 12:


فيتامين ب 12 موجود في الأساس في المنتجات الحيوانية كاللحوم والدواجن والبيض وكذلك منتجات الألبان، وهناك العديد من الأطعمة المدعومة بكميات من فيتامين ب 12 كحبوب الإفطار والخمائر الغذائية.


ويتوفر فيتامين ب 12 أيضا في مكملات الفيتامينات والمعادن والمكملات التي تحتوي على فيتامينات ب المعقدة الأخرى، وفي المكملات التي تحتوي على فيتامين ب 12 فقط.


كيف يتم علاج نقص فيتامين ب 12:


في الغالب يتم اللجوء إلى حقن فيتامين ب 12 لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الفيتامين (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء)، وهناك نوعان من هذه الحقن هي هيدروكسوكوبالامين، وسيانوكوبالامين.


وقد يحتاج الأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على الكمية الكافية من فيتامين ب 12 من مصادر غذائية إلى تناول أقراص الفيتامين يوميا بين الوجبات مدى الحياة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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