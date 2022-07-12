الثلاثاء 12-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

روسيا: العالم على أعتاب حرب نووية

اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة

وكالة الطاقة الذرية: الأسوأ ربما لم يأت بعد

مغادرة آخر قوافل الحجاج الأردنيين الموجودة في مكة المكرمة مساء الثلاثاء

اليابان تودع شينزو آبي متشحة بالسواد والحزن

خطة لأتمتة الإجراءات بالمراكز البرية الأردنية

جدل جديد حول إدخال أسطوانات الغاز البلاستيكية إلى المملكة

اعترافات جديدة تقشعر لها الأبدان لقاتل الإعلامية شيماء جمال

البنتاغون: مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا

الثلاثاء، 12-07-2022 03:03 م

علامتان على أظافر قدميك مؤشر على الاصابة بمرض خطير

62cc27454c59b7236b41d2e7


الوكيل الإخباري-أشار الخبراء إلى أنه من الضروري مراقبة أصابع الأقدام، على وجه الخصوص، لأنها قد تكشف عن علامات قاتل صامت.

اضافة اعلان


وهناك نوعان من الأعراض المحددة التي قد تعني أن لديك ارتفاعا في نسبة الكوليسترول، والتي تتمثل في ملاحظة أن أظافر قدميك أصبحت هشة أو بطيئة النمو دون وجود أي أسباب تتعلق بنمط الحياة.

والكوليسترول مادة دهنية في الدم تتراكم مع اتباع نظام غذائي سيء وقلة ممارسة الرياضة والتدخين . وعندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول فإنه يسد الأوعية الدموية.


وفي بعض الأحيان لا يكون لدى الناس أي فكرة عن إصابتهم بهذه الحالة حتى يصابون بمضاعفات خطيرة من النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. ولعدم ظهور أعراض مبكرة لارتفاع الكوليسترول في الدم، فإنه يُطلق عليه اسم "القاتل الصامت".


وتقول مؤسسة القلب البريطانية: "إنه عامل خطر خفي ما يعني أنه يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان".


ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة حالة تسمى المرض الجوي المحيطي (PAD) - حيث تتراكم الرواسب الدهنية وتسد الشرايين.


وهذا ما يمكن أن يتسبب بعد ذلك في ظهور العلامات في أظافر القدمين، حيث يقتصر تدفق الدم على القدمين.


ويمكن أن يصاب أي شخص بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن الأشياء التي تسببه ما يلي:


- تناول الكثير من الدهون المشبعة
- لا تكون نشطا بما فيه الكفاية
- وجود الكثير من الدهون في الجسم، خاصة حول منطقة الخصر
- التدخين


ويمكن أن تعطيك قدميك المزيد من الدلائل على أنك قد تكون مصابا بالحالة القاتلة، وليس فقط الأظافر.


وقد يشير التقلص في القدمين والساقين أو التنميل أو تغير لون الجلد إلى وجود مشكلة خطيرة.


وجميع هذه الأعراض يمكن ملاحظتها أيضا في أمراض الأوعية الدموية الطرفية - أحد مضاعفات ارتفاع الكوليسترول.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image62cd803781bbf

احذروها.. علامة خلف الرقبة تشير للإصابة بهذا المرض

wG8xkafQbrgf0ibqTRYB

3 اعراض رئيسية للإصابة بسرطان القولون

215400

هل شرب المياه من العلب البلاستيكية مضرًا بالصحة؟

62cc02034c59b72ee463e868

من يتضرر من تناول البازلاء؟

47-113920-foods-strengthen-memory_700x400

3 أطعمة تساعدك على تقوية الذاكرة

tbl_diseases_disease_31_155

خبير يحذر من عامل خطر في المنزل يسبب سرطان الرئة والكثيرون "يجهلونه" !