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الإثنين، 21-12-2020 01:58 م

علامتان على الجلد تكشفان المعاناة من السكري

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الوكيل الاخباري - أحياناً تكشف بعض الإشارات الخارجية البسيطة التي لا ينتبه إليها الكثير من الأشخاص المعاناة من بعض الأمراض. وفي هذا السياق، تشير الاختبارات إلى أن بعض الأعراض الجلدية قد تدل على الإصابة بالسكري، ومنها:

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- ظهور البقع على البشرة:
وينتج هذا من التهاب الجلد، وهو ما يظهر على شكل بقع داكنة اللون في مناطق الطيّات مثل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين. وقد يعني هذا الإصابة بالسكرى أو بالمرض الممهّد له. وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب الاختصاصي.


- حكة الجلد:
في هذه الحالة تكون البشرة جافة وقد تسبّب الحكاك. وربما يؤدي هذا حدوث التشققات والجروح. ومن الأسباب أيضاً الالتهابات الفطرية التي تحدث غالباً لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.


ومن الضروري مراقبة هاتين العلامتين جيداً، وفي حال تكرار ظهورهما، من الضروري استشارة الطبيب الاختصاصي لإجراء الفحوص اللازمة مع اتباع النظام الصحي والحياتي المناسب.

 

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