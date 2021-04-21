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الأربعاء، 21-04-2021 02:53 م

علامتان في الوجه تدلان على نقص فيتامين B12

شحوب-البشرة


الوكيل الاخباري - يعد فيتامين "بي 12" واحدا من أهم الفيتامينات ويوفر العديد من الفوائد للجسم والصحة، كما يجعل أعضاء الجسد تقوم بوظائفها بشكل سليم.

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ويعمل فيتامين "بي 12"، على بناء خلايا الجسم وأنسجته، بينما يتسبب نقصه في الإصابة بأمراض عديدة، تحديدا الأعصاب.

 

وتتطور علامات نقص هذا الفيتامين ببطء شديد لدرجة لا يمكن ملاحظتها بسهولة، إلا أن هناك علامتان تحذيريتان رئيسيتان في الوجه تدلان على وجود نقص فيتامين "بي 12" في الجسم، وهما ألم العصب الوجهي وإصفرار الوجه بحسب موقع "24".


- الألم العصبي:
نقل الموقع عن دراسة نشرتها مجلة "إم دي إدج لعلم الأعصاب" أن الألم في الوجه أو الألم العصبي في الوجه يعد علامة تحذيرية لمستويات منخفضة من "B12".


وأشارت إلى أنه عادة ما يتركز هذا الألم في جانب واحد فقط من الوجه، يمكن أن يكون الألم خفيفاً في عظم الخد أسفل العين مباشرة، ويمكن أن يكون أيضًا ألمًا حادًا في الجبهة، ينزل أحيانًا من فروة الرأس إلى الحافة التي تصل الأنف بالعين.


ولفتت الدراسة إلى أن "نقص فيتامين "بي 12" قد يسبب ألمًا عصبيًا منعزلاً في الوجه مع إحساس بالتنميل في الجانب المصاب".


ومن جانبه قالت الدكتورة جيتندرا بارواه، وهي طبيبة مختصة بالأعصاب: "أحيانًا يكون علاج ألم العصب الوجهي صعبًا للغاية، وقد يخضع المرضى في كثير من الأحيان للعلاج بطرق متعددة دون تحقيق الكثير من النجاح".


- إصفرار الوجه:
وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين تكون لديهم نسبة منخفضة من فيتامين "بي 12"، قد يلاحظون أيضاً أن لون وجههم أكثر اصفراراً. إضافة إلى اصفرار في بياض العين.


وأشارت إلى أن هذا التغيير اللوني في الوجه يرجع إلى تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مشددة على أنه عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين "بي 12"، فإنه لا يكون قادرًا على مساعدة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر في الدم.

 

سبوتنيك

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