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الخميس، 11-11-2021 10:28 ص

علماء: الهواء الملوث يؤثر على الصحة النفسية

عقل


الوكيل الإخباري - اكد باحثون من الصين والولايات المتحدة، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق ذات هواء ملوث أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين يعيشون في مناطق ذات هواء نظيف.

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وأشار موقع الأكاديميات الوطنية للعلوم، إلى أنه يمكن أن يتطور الاكتئاب لدى الجميع، لكن البعض يكون أكثر عرضة للإصابة به بسبب عوامل متعددة.
وحلل باحثون من جامعة بكين و معهد ليبر لتنمية الدماغ وجامعة جونز هوبكنز، بيانات 352 متطوعا يعيشون في العاصمة الصينية بكين، وبناء على التنميط الجيني لكل منهم، قام العلماء بحساب درجة خطر الإصابة بالاكتئاب.


وجمع الباحثون معلومات حول مقدار تعرض الأشخاص لتلوث الهواء خلال الأشهر الستة الماضية، ثم أجبروا المشاركين بعد ذلك على الخضوع لسلسلة من الاختبارات المعرفية استخدم فيها التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي لتتبع مناطق الدماغ التي تم تنشيطها.


وقارن العلماء الشبكات العصبية التي تم الحصول عليها من أنسجة أدمغة الموتى، مع تلك الخاصة بالمشاركين في التجربة، ووجدوا أن الأشخاص الذين يمتلكون استعدادا وراثيا أعلى للاكتئاب، هم الذين يعيشون في المناطق الأكثر تلوثا.

 

بترا


 




 

 


 

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