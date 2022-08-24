الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

الصين تحذر من موجة حر تشكل تهديدا خطيرا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواء البتراء - أسماء

افتتاح محطة تحويل الرامة لرفع كميات الكهرباء المصدّرة إلى فلسطين

أولياء أمور يشتكون من صعوبة تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية

السير: ضبط مركبات تضع لوحات ارقام مزورة

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في الأردن

ضبط باص محملاً بـ 48 راكباً على طريق إربد - عمّان

أسعار الذهب في المملكة الأربعاء

مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية يتفقد مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري

وفيات الأربعاء 24-8-2022

الأربعاء، 24-08-2022 09:46 ص

علماء بريطانيون يجرون تجربة سريرية لاكتشاف علاج لجدري القرود

2ipj-19-730x438


الوكيل الإخباري - أصبح العلماء البريطانيون أول علماء في العالم يطلقون تجربة سريرية لتقييم علاج لجدري القرود عند البشر.

ويرغب أكاديميون من جامعة أكسفورد كانوا وراء تجربة التعافي من كورونا، في تقييم ما إذا كان يمكن أن يساعد عقار مضاد للفيروسات في تخفيف الأعراض لدى المصابين.

ويأمل الباحثون في مشاركة 500 متطوع من كافة أنحاء المملكة المتحدة في التجربة لاختبار ما إذا كان عقار "تيكوفيريمات"، المعروف أيضا باسم "تي بوكس"- يمكن أن يساعد في تقليص الفترة التي يعاني فيها المصابون من المرض.

ويعمل العقار، الذي تم تطويره لعلاج مرض الجدري، عن طريق منع الفيروس من الخروج من الخلية المصابة، وهو ما يوقف انتشار الفيروس داخل الجسم.

ومنح مسؤول الصحة في المملكة المتحدة العقار ترخيصا في وقت سابق من العام الجاري بناء على نتائج دراسات أولية لدراسات أجريت على الحيوانات وأدلة على السلامة تم التوصل إليها عن طريق متطوعين من البشر.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
dreamstime_s_70282921

احذري التشميس أثناء فترة الحمل

7bc362d5-56cb-4c21-b1f4-efcb4404c968

كيف نحتمي من مرض الشلل الرعاش

060202_1

دراسة..تلوث الهواء يهدد قلوب غير المدخنين

احمي نفسك من الدوخة اثناء الرجيم بشرب الماء بكثرة

ما هي أسباب الدوخة أثناء الرجيم

ExtImage-4486437-234337216

لمن يعاني من الأرق..اتبع هذه الخطوات!

tbl_articles_article_19614_420231d9588-62e1-40a9-b712-a3cf01347ddd

أسباب التعرّق الليلي

أخبار متعلقة
62f2a31842360410260c13cf

علماء: فيروس جدري القردة يتلاشى عند تسخينه حتى 60 درجة مئوية

127-120048-monkeypox-skin-rash-allergy-2

جدري القرود.. 5 فروق بين الطفح الجلدي للفيروس والمسببات الأخرى

preparation-of-pcr-reaction-1140x640-1-800x549

الصين: إكتشاف فيروس جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر

image

6 أطعمة للوقاية من جدري القرود ولمناعة قوية