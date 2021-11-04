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الخميس، 04-11-2021 10:46 ص

علماء صينيون يجدون طريقة فعالة لعلاج السرطان بالطفيليات

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الوكيل الاخباري - أعلن علماء الأورام في جامعة نينغبو وجامعة شانشي في الصين، عن أن الطفيلي "Toxoplasma gondii" يساعد في مكافحة مرض السرطان.

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وأكد العلماء أن الطفيلي يعيش في الخلايا السرطانية، كما أنه قادر على إنتاج كميات كبيرة من البروتينات لمواجهة انتشار الخلايا السرطانية، بحسب ما ذكر موقع "bmj".

خلال التجربة، استخدم العلماء الصينيون سلالة "Toxoplasma gondii"، حيث تم حقنها في الفئران ضمن الخلايا السرطانية.


لاحظ الخبراء أن الالتهاب يتطور في موقع الحقن، وسجلوا زيادة في فعالية في كمية البروتينات المنتجة، مما أدى إلى زيادة معدل مقاومة الفئران، وتباطؤ نمو الأورام.


يأمل الأطباء في أن يتمكنوا قريبًا من تطوير علاج مماثل للبشر، ومن المتوقع بهذه الطريقة أنه سيكون من الممكن علاج العديد من الأورام.


في وقت سابق، توصل علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى طريقة تقوي جهاز المناعة ضد تطور السرطان تعتمد على مزيج من العلاج الكيميائي والعلاج المناعي، واتضح أن الخلايا السرطانية التي يتم إزالتها وتلفها ثم إعادة إدخالها إلى الورم يمكن أن تكون بمثابة محفزات لتنشيط جهاز المناعة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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