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الخميس، 19-11-2020 11:32 ص

علماء: قشرة الرأس دلالة على مرض خطير

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة جديدة نقلا عن بيانات من الجمعية البريطانية، أن أحد الفطريات المرتبطة بقشرة الرأس، يمكن أن تكون عاملا حاسما في الإصابة بمرض " باركنسون".

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وفي دراسة صادرة عن بيانات من الجمعية البريطانية لدراسة مرض باركنسون، وجد العلماء أن هناك علاقة وثيقة بين قشرة الرأس ومرض باركنسون، حيث قالوا:"أحد أعراض مرض باركنسون هو قشرة الرأس" .

 


وأشار العلماء: "نحن نتحدث عن التهاب الجلد الدهني. 

في شكل خفيف، يتجلى في شكل قشرة، في الحالات الشديدة - تصبح فروة الرأس حمراء ومتقشرة، وفي حالات نادرة، قد يحدث طفح جلدي نازف ".


وفي الوقت نفسه، أوضح العلماء أنه لا يوجد سبب يحدد تأثير التهاب الجلد الدهني على الذين يعانون من مرض باركنسون، بقولهم:


" لا يستطيع العلماء حتى الآن تحديد سبب تأثير التهاب الجلد الدهني على المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون ".


وأظهر العلماء نتائج دراستهم، بالقول: "التهاب الجلد الدهني هو مرض التهابي يصيب مناطق فروة الرأس والجذع حيث تتطور الغدد الدهنية، وغالبا ما يكون سبب المرض هو الاضطرابات الهرمونية، وهناك سبب آخر هو الاستخدام طويل الأمد لهرمون التستوستيرون والستيرويدات الابتنائية والستيرويدات القشرية السكرية".


وفي السياق، ذكر باحثون أمريكيون، في وقت سابق، أن التعرق دون سبب واضح هو أحد أكثر العلامات شيوعا لمرض باركنسون المحتمل.

 



الجدير بالذكر أن مرض باركنسون هو عبارة عن اضطراب في المخ يتسبب تدريجيا في فقدان القدرة على السيطرة على العضلات، ويعرف باسم مرض الشلل الرعاش، وفي الأصل، كان يطلق عليه اسم "الشلل المهتز"، ثم أصبح الشلل الرعاش بعدما تبين أنه ليس كل من يصاب به يعاني اهتزازا، وفق موقع "medicalnewstoday".


وأما عن تسمية باركنسون، فتعود إلى أن أول من اكتشف هذ المرض كان الطبيب الإنجليزي جيمس باركنسون، الذي نشر أول وصف تفصيلي عن المرض في مقال في عام 1817. وتشمل حملات التوعية العامة العالمية مناسبة يوم باركنسون العالمي، الذي يقام سنويا يوم 11 أبريل/نيسان، وهو تاريخ ميلاد دكتور باركنسون.


وتتمثل العلامات المبكرة للمرض، التي تكون خفية أو يمكن الخلط بينها وبين حالات أخرى، فيما يلي:


• اهتزاز طفيف للإصبع أو اليد أو الساق أو الشفة.
• صلابة أو صعوبة في المشي.
• صعوبة الوقوف من وضع الجلوس.
• الكتابة اليدوية الصغيرة وغير المنتظمة.
• انحناء الظهر.
• وجه متجمد في تعبير جاد كمن يرتدي قناعا.

وأوجز العلماء أعراضا شائعة ودلالات يجب أن لا يتم إهمالها،  بحسب موقع "WebMD"، وتشمل الأعراض الأخرى الشائعة لدى بعض مرضى الشلل الرعاش:

 

• النوم المضني أو التعب نهارا
• صوت ضعيف واهن أو متلعثم
• صعوبة في البلع
• مشاكل في الذاكرة والارتباك أو الخرف
• البشرة الدهنية وقشرة الشعر
• الإمساك.


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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