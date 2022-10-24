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الإثنين، 24-10-2022 12:14 م

علماء يتنبؤون باحتمالية الوفاة من خلال المعصم

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الوكيل الإخباري-كشف علماء في بريطانيا عن ابتكار يمكن الاعتماد عليه في التنبؤ باحتمالية الوفاة من خلال المعصم.

وأوضح العلماء، الذين ينتمون إلى جامعة إلينوي، أنهم طوّروا نموذجاً جديداً يراقب طريقة مشي البشر، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ديلي بيست».

وفحصت الدراسة التي أجراها الفريق البحثي بيانات مسجلة لدى البنك الحيوي البريطاني تخص أكثر من 100 ألف شخص جرت متابعتهم منذ عام 2006 ولمدة 14 عاماً.

وقاموا بعد ذلك بقياس وتسجيل تحركات المشاركين اليومية باستخدام مُستشعرات الحركة التي يجري ارتداؤها في المعصم.

وبعد أسبوع من التقاط بيانات مستشعر المعصم، صمم الباحثون نموذجاً يبحث في كيفية تأثير نمط مشي الأشخاص في زيادة أو انخفاض مخاطر الوفاة.

وقسّم هذا النموذج سرعة الشخص والمسافة التي قطعها، إلى أجزاء مُدتها 6 دقائق.

ووفقاً لمؤلف الدراسة بروس شاتز، فقد اختاروا هذه المدة لتقليد اختبار مشي مُدته 6 دقائق يُجرى عادةً في العيادات الطبية لقياس وظيفة القلب والرئة.

ووجد الفريق أن النموذج الذي صمموه، الخاص بتحديد احتمالية وفاة الأشخاص بالنظر إلى نمط سيرهم، تمكَّن من التنبؤ باحتمالية الوفاة في غضون عام بنسبة 72%، وفي غضون 5 أعوام بنسبة 73%.

وقال شاتز إن هذا النموذج يمكن أن يُستخدم في الساعات الذكية للنظر في البيانات الخاصة بصحة الشخص بشكل مستمر وتنبيهه بوجود مشكلة صحية قد تؤدي لوفاته، دون الحاجة إلى زيارة الطبيب.

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