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الخميس، 19-08-2021 11:21 ص

علماء يجدون قدرة للأسبرين في علاج السرطان

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الوكيل الاخباري - قال علماء إن الأسبرين قد يساعد في محاربة السرطان. حيث رأوا أن هذا الدواء غير المكلف، المتوفر على نطاق واسع يعزز آثار العلاج المناعي.

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تم إجراء البحث من قبل ممثلي مؤسسة "كريستي إن إتش إس فاونديشين تراست" في (مانشستر، الولايات المتحدة الأمريكية). حيث درسوا تأثير الأسبرين على مرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي، وهو ورم خبيث عدواني يصعب علاجه، وفقًا لصحيفة "الغارديان".


أظهرت التجارب أن الأسبرين يمكن أن يزيد من فاعلية أنواع معينة من العلاج المناعي. حيث يمنع الأورام الخبيثة من إنتاج مواد تثبط الاستجابة المناعية للجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدواء له تأثير مضاد للالتهابات.


في دراسة جديدة، قرر العلماء تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين. حيث يحصل جميع المشاركين على عقار "أفيلاماب"، لكن يتم إعطاء الأسبرين للبعض والبعض الآخر لا.


ووفقا لتقرير الصحيفة، فقد لاحظ العلماء أنه "قد تكون العقاقير المضادة للالتهابات مثل الأسبرين هي المفتاح لجعل العلاج المناعي أكثر فعالية. ونأمل أنه عندما يقترن بالعلاج المناعي، يمكن للأسبرين أن يعزز التأثير ويوفر في النهاية طريقة جديدة وآمنة لعلاج سرطان الثدي".


سرطان الثدي السلبي الثلاثي هو نوع أقل شيوعًا ولكنه أكثر عدوانية من الورم. يؤثر بشكل رئيسي على الشابات.

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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