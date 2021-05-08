السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 02:31 م

علماء يحددون علاقة التثاؤب الطويل بتبريد الدماغ

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الوكيل الاخباري - توصل فريق من العلماء الى معرفة سبب التثاؤب الطويل الذي يقوم به بعض الأشخاص.

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وربط الفريق مدة التثاؤب بإحتياجات الدماغ للتبريد ودرجة حرارة الجسم.


وتوصل العلماء الى نتائجهم من خلال دراسة أكثر من 1200 نوع من الثدييات والطيور، مرجعين ذلك الى العلاقة بالدماغ.


فبعد بحث مكثف، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الدماغ الأكبر يحتاج إلى مزيد من التبريد، وبالتالي يتثاءب صاحبه لفترة أطول وفي كثير من الأحيان.


كما ويؤثر عدد الخلايا العصبية أيضا على مدة التثاؤب،بحسب ما نشر موقع "كوميونيكيشنز بيولوجي".


بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الخبراء أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، تزداد الحاجة إلى التثاؤب بشكل كبير، ولهذا السبب، كما يقولون، تتثاءب الحيوانات أكثر من الطيور.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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