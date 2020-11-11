علماء يحطمون أسطورة شائعة عن فقدان الوزن

الوكيل الاخباري - دحض العلماء الأسطورة الشائعة القائلة بأن تناول معظم السعرات الحرارية في الصباح يؤثر على فقدان الوزن، وفقًا لتقارير نقلت بيانات من جمعية القلب الأمريكية.

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وأجرى الباحثون تجربة راقبوا خلالها سلوك الأكل والمؤشرات الصحية لـ 41 متطوعًا يعانون من زيادة الوزن لمدة 12 أسبوعًا.

حدد المشاركون في إحدى المجموعات وجباتهم بساعات معينة من اليوم، واستهلكوا 80% من السعرات الحرارية اليومية قبل الساعة 1:00 ظهرًا.



المجموعة الثانية تناولت في أوقات منتظمة مستهلكة نصف احتياجاتها اليومية من الطاقة بعد الساعة الخامسة مساءً.



ويلاحظ أن جميع المشاركين تلقوا نفس الطعام الصحي. تم قياس الوزن وضغط الدم أربع مرات.



نتيجة لذلك، اتضح أن الأشخاص في كلا المجموعتين من المشاركين فقدوا نفس الوزن تقريبًا. وينطبق الشيء نفسه على ديناميكيات الضغط.

سبوتنيك

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