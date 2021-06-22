الثلاثاء 22-06-2021
الوكيل الاخباري

تأجيل اقساط صندوق التنمية والتشغيل لنهاية هذا العام

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

توقيف عريس وزع بطاقات دعوة حفل زفافه وتناول الغداء

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأردن على موعد مع “موجة غلاء كبيرة”.. تفاصيل

التربية تشدد على تسليم 'الخلويات' قبل دخول قاعات التوجيهي

شرطي سير يعثر على حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير ويردها لصاحبها

أمن الدولة تحرص على سرعة الفصل بقضية الفتنة لهذه الأسباب

عائلة الطفلة اللبنانية تشكر الملك بعد تكفّله بعلاج ابنتها في الأردن

' الأمانة ' تبحث عطاء محطة الباص السريع /صويلح

الثلاثاء، 22-06-2021 04:34 م

علماء يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية!

unnamed


الوكيل الاخباري - لأول مرة منذ 20 عاما يكتشف العلماء الروس عائلة جديدة من المضادات الحيوية الطبيعية، تنتجها بكتيريا التربة العقدية.

وتشير مجلة Angewandte Chemie International Edition، إلى أن الباحثين من جامعة موسكو "حددوا عنصرين أساسيين في مجمع المضادات الحيوية أطلقوا عليها gausemycins A و B gausemycins" بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

اضافة اعلان


واتضح للباحثين، أن لهذين العنصرين فعالية واضحة ضد أغشية البكتيريا الموجبة الغرام، دون أن يحددوا كيفية تأثيرها في الغشاء. ولكن آلية تأثير هذه المضادات الحيوية الطبيعية، يختلف عن تأثير المضادات الحيوية الأخرى، التي تؤثر في التركيب الحيوي لجدار خلايا البكتيريا.


وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء في السنوات الأخيرة نادرا ما يكتشفون أنواعا جديدة من المضادات الحيوية. وتنتج الأدوية الجديدة عن طريق تحديث في المركبات الموجودة سابقا. وكان دابتومايسين آخر مضاد حيوي طبيعي من نوع جديد سمح باستخدامه الفعلي عام 2003 . بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسباب_الاستفراغ_عند_الأطفال

7 أسباب محتملة للشعور بالغثيان بعد الأكل وكيفية منع هذه الحالة

343

8 علامات تحذيرية تؤكد وجود تطور خطير لتليف الكبد الصامت

shutterstock_1575539137

علامات على وجهك تظهر أنك تعاني من نقص فيتامين B12

image (2)

5 علامات تشير إلى نقص فيتامين "د" في جسمك

311600

9 أشياء عليك فعلها بعد تناول وجبة دسمة

bec05100-7d66-4999-acec-ce84fd69209e_16x9_1200x676

هذه الأطعمة تسبب تجلط الدم

أخبار متعلقة
nqs_kryt_ldm_lbyd

ماهي أعراض نقص كريات الدم البيضاء عند النساء

1142741

تحذير من تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية!

7019486-248255915

أطعمة تساعدك على التئام الجروح بشكل أسرع