على غير العادة .. خبراء يكشفون اضرار ترتيب السرير صباحاً

الوكيل الإخباري- من المعروف بأن ترتيب السرير يعتبر إحدى العادات الإيجابية التي يجب القيام بها بشكل يومي بعد النهوض من النوم، ولكن الخبراء يقولون إن هذه العادة قد تكون ضارة بالفعل بالصحة الجسدية.



بحسب العديد من مقاطع الفيديو على منصة تيك توك، يعتبر الخبراء، ترتيب السرير أمر غير صحي إلى حد ما، لأنه يؤدي إلى حبس عث الغبار والحشرات الأخرى في السرير، إلى جانب الرطوبة، وهذه العوامل تتسبب بالحساسية وتؤثر على البشرة.





وتقول ليكسي ناتولي في منشورها على تيك توك، إن السبب في ذلك هو أن ترتيب السرير يخلق بيئة أكثر رطوبة للحشرات لتزدهر فيها، لذا فإن عدم ترتيب السرير، يساعد على تعرض الملاءات لمزيد من ضوء الشمس والهواء النقي ويقلل الرطوبة، وهذا يقلل احتمال نشوء عث الفراش في مرتبة السرير. وبحسب حساب صحي آخر على تيك توك، فإن عدم ترتيب السرير يؤدي إلى جفاف وموت عث الغبار.





وقد تم دعم هذه النظرية، بأبحاث عديدة في الماضي، حيث أكدت جامعة كينجستون منذ عام 2005 أن الأسرّة غير المرتّبة تحتوي على عدد أقل من الآفات.





وقال الباحث الدكتور ستيفن بريتلوف الذي أجرى البحث: "نحن نعلم أن العث لا يمكنه البقاء على قيد الحياة إلا من خلال امتصاص الماء من الغلاف الجوي باستخدام غدد صغيرة خارج الجسم. لذا فإن ترك السرير غير مرتب أثناء النهار يمكن أن يزيل الرطوبة من الملاءات والمراتب حتى يجف العث ويموت في النهاية."





وقد لاقت هذه المعلومات قبولاً لدى الكثيرين الذين يجدون صعوبة في التعود على ترتيب أسرّتهم، حيث قال الكثير منهم أنهم سيشاركون مقاطع الفيديو التي تتحدث عن هذا الأمر مع والديهم الذين كانوا يجبرونهم على ترتيب أسرّتهم عندما كانوا أطفالاً، وفق ما أورد موقع ميترو الإلكتروني.



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