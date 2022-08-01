عناصر غذائية تخفف احتباس الماء في الجسم

الوكيل الإخباري - ثقل الساقين، تورّم الكاحلين، الشعور بالوخز، الألم، هذه هي علامات احتباس الماء، ما يقرب من امرأة واحدة من كل امرأتين تتأثر بهذه الأعراض المزعجة؛ خصوصاً في الصيف عندما يكون الجو حاراً.. لمكافحة هذه المشكلة، ضعي في طبقك العناصر الغذائية التي تعزز التخلصَ من الماء والفضلات، وتقوّي الأوردة من أجل دورة دموية جيدة.





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- الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الدهنية على أحماض دهنية أساسية لا يعرف الجسمُ كيفيةَ تصنيعها، والتي يجب أن يوفرها نظامُنا الغذائي.. تحمي أوميغا 3 جدرانَ الأوردة من العدوان، بفضل تأثيرها المضاد للالتهابات، كما أنها تلعب دوراً في سيولة الدم، وبالتالي الأوردة الصحية.. من المفيد أنْ تعرفي أنّ هذه الأحماض الدهنية الثمينة توجد أيضاً في بعض البذور والزيوت: الكتان، والجوز، وبذور اللفت، والشيا.



- الحبوب الكاملة

عندما تكون كاملة، تتمتع الحبوب بميزة توفير المزيد من الألياف (على سبيل المثال، 7% في المعكرونة الكاملة مقابل 3% في المعكرونة التقليدية) والمعادن مثل البوتاسيوم، تعمل الألياف على تعزيز العبور المعوي الجيد، وتساعد في مكافحة الإمساك؛ مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل احتباس الماء، من خلال ممارسة الضغط الذي يُبطئ الدم في الأوردة.



- الأعشاب والتوابل العطرية

يعَدُّ تقليل تناول الملح أمراً مهماً في حالة احتباس الماء، من الضروري الحدّ من الأطعمة المصنّعة، التي غالباً ما تكون شديدةَ الملوحة.. الأعشاب الطازجة مثل: الريحان، البقدونس، الثوم المعمر، الكزبرة والتوابل، هي بديل جيّد للملح في أطباقك؛ خصوصاً أنها توفر مضادات الأكسدة والبوتاسيوم.



- الشمام

الشمام غني بالأملاح المعدنية والبوتاسيوم والكالسيوم، له مزايا مدرّة للبول تجعله حليفاً جيداً ضد احتباس الماء؛ نظراً لأنها منخفضة جداً في السعرات الحرارية (34 كيلو كالوري لكل 100 جرام) وتزيد من الشعور بالشبع؛ فمن المستحسن تناول فاكهة الشمام في الموسم.

- الأناناس

هذه الفاكهة هي مضادّة للوذمة بامتياز، تحتوي على إ