الوكيل الإخباري - الاهتمام بصحة عظامك أمر هام لمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تساعدك العظام القوية على الوقوف في وضع صحيح، حماية أعضائك من أي نوع من الإصابات، ويعد الكالسيوم أحد المعادن التي تساعد على زيادة كثافة وقوة العظام، ومنذ الطفولة.



يتم تزويدنا بالأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان ومكملات الكالسيوم لتقوية العظام، لكن الكالسيوم ليس المعدن الوحيد المطلوب لصحة العظام، في هذا التقرير نتعرف على 5 عناصر غذائية ضرورية لكثافة العظام، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

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عناصر غذائية غير الكالسيوم ضرورية لزيادة كثافة العظام:



1- فيتامين ك

تناول كمية كافية من فيتامينk ، ضروري للوقاية من أمراض القلب والسكري والسرطان، وهناك سبب آخر لإضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين K إلى نظامك الغذائي وهو الحفاظ على صحة عظامك.

2- فيتامين د

فيتامين د، المعروف أيضاً باسم فيتامين أشعة الشمس، مطلوب أيضاً لزيادة كثافة العظام والحفاظ على صحتها، حيث يُصنع الفيتامين القابل للذوبان في الدهون في الجسم عندما تتعرض بشرتنا لأشعة الشمس عن طريق تكسير الكوليسترول المخزن في الخلايا.

3- البروتين

يعرف معظم الناس أن البروتين ضروري لنمو الخلايا وتجديدها، وظيفة أخرى مهمة للبروتين هي الحفاظ على الكتلة العظمية المثلى أثناء النمو والحفاظ على كتلة العظام والعضلات مع تقدم العمر.

4- المغنيسيوم

المغنيسيوم مسؤول عن تنشيط أكثر من 300 تفاعل في جسمك، كما أنه ضروري أيضاً لصحة العظام حيث يوجد حوالي 60% من هذا المعدن في أنسجة العظام.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أعلى من المغنيسيوم من خلال نظامهم الغذائي، يتمتعون بكثافة أفضل لكتلة العظام مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات أقل من المغنيسيوم،

5- فيتامين سي

تشير دراسة نُشرت في مجلة Nutrients إلى أن فيتامين C يلعب أيضاً دوراً مهماً في الحفاظ على صحة العظام، حيث وجد أن فيتامين سي يمكن أن يكون مفيداً لنمو العظام، وإعادة الامتصاص، والوقاية من هشاشة العظام.

المصدر - لبنان 24

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