عند شرائه.. علامات هامة لا تغفلها تدل على أن الدجاج فاسد

الوكيل الإخباري _ يعد الدجاج من الاطعمة الرئيسية والتي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وعلى الرغم من فوائده العديدة الا ان هناك بعض الامور التي يغفل عنها الكثير والتي تشير الى ان الدجاج قد يكون فاسد دون أن تدري بذلك، تعرف على ابرز العلامات التي تدل على فساد الدجاج عند شرائه :

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لون الدجاج:

اللون الطبيعي للدجاج السليم هو اللون الوردي، أما إذا تحول إلى اللون الرمادي أو الأزرق، فيعني ذلك أنه فسد ولا يمكن استخدامه، وإذا قمنا بطهي الدجاج الفاسد فإن لونه سيبقى على ما هو عليه ولن يتحول إلى الأبيض.



رائحة الدجاج:

نقوم بشم رائحة الدجاج، إذا ظهرت رائحة غير معتادة “رائحة نتنة” يعني ذلك أن الدجاجة ماتت أو كانت مريضة، وبعض ذلك تم ذبحها، وإذا قمنا بطهي الدجاجة وظهرت رائحة غير محببة يجب التخلص منها على الفور.



ملمس الدجاج:

نقوم بلمس الدجاج إذا كان لزج بطريقة غير طبيعية وغير معتادة يعني ذلك أنه فاسد، ويمكن أن نجرب ذلك بعد غسل الدجاج بالماء سيظهر ذلك بوضوح.

الكسور في عظام الدجاج:



يمكن معرفة تاريخ ذبح الدجاج عن طريقة عظامها، إذا كانت عظام الدجاجة سهلة الكسر يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة طويلة أو أنها مريضة وفاسدة ويفضل عدم شرائها، أما إذا كانت عظام الدجاجة قوية يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة قريبة ويفضَّل شراؤها.



وجود دم بين الفواصل:

إذا وجدت دم بين الفواصل يعني أنه تم تفريزها أكثر من مرة ويعني ذلك أنها فاسدة.



الضغط على الجلد:

إذا عاد الجلد إلى مكانه بعد الضغط عليه يعني ذلك أن الدجاج سليم، أما إذا ثبت الجلد مكانه يعني ذلك أن الدجاج فاسد.



المصدر : الامارات نيوز