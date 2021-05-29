السبت 29-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

203 حرائق أعشاب بالأردن الجمعة

الطراونة : لا مبررات لاستمرار الحظر الليلي

إلزام موظفي الصحة بفحص PCR كل 14 يوما

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

شاحنات تثير الهلع بين السكان في منطقة البنيات بعمان

تجارة الأردن: الإجراءات التخفيفية خطوة مهمة لإنعاش الحركة التجارية

قرار حكومي بشأن دوام الموظفين يبدأ الأحد - وثيقة

أسعار الذهب السبت 29/5/2021

أردنيون عبر تويتر :' بدنا ولادنا من عند الاحتلال '

وفيات السبت 29/5/2021

السبت، 29-05-2021 11:05 ص

عند شرائه.. علامات هامة لا تغفلها تدل على أن الدجاج فاسد

طبخات-دجاج-799x533


الوكيل الإخباري _ يعد الدجاج من الاطعمة الرئيسية والتي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وعلى الرغم من فوائده العديدة الا ان هناك بعض الامور التي يغفل عنها الكثير والتي تشير الى ان الدجاج قد يكون فاسد دون أن تدري بذلك، تعرف على ابرز العلامات التي تدل على فساد الدجاج عند شرائه : 

اضافة اعلان

لون الدجاج:
اللون الطبيعي للدجاج السليم هو اللون الوردي، أما إذا تحول إلى اللون الرمادي أو الأزرق، فيعني ذلك أنه فسد ولا يمكن استخدامه، وإذا قمنا بطهي الدجاج الفاسد فإن لونه سيبقى على ما هو عليه ولن يتحول إلى الأبيض.


رائحة الدجاج:
نقوم بشم رائحة الدجاج، إذا ظهرت رائحة غير معتادة “رائحة نتنة” يعني ذلك أن الدجاجة ماتت أو كانت مريضة، وبعض ذلك تم ذبحها، وإذا قمنا بطهي الدجاجة وظهرت رائحة غير محببة يجب التخلص منها على الفور.


ملمس الدجاج:
نقوم بلمس الدجاج إذا كان لزج بطريقة غير طبيعية وغير معتادة يعني ذلك أنه فاسد، ويمكن أن نجرب ذلك بعد غسل الدجاج بالماء سيظهر ذلك بوضوح.
الكسور في عظام الدجاج:


يمكن معرفة تاريخ ذبح الدجاج عن طريقة عظامها، إذا كانت عظام الدجاجة سهلة الكسر يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة طويلة أو أنها مريضة وفاسدة ويفضل عدم شرائها، أما إذا كانت عظام الدجاجة قوية يعني ذلك أنها مذبوحة من فترة قريبة ويفضَّل شراؤها.


وجود دم بين الفواصل:
إذا وجدت دم بين الفواصل يعني أنه تم تفريزها أكثر من مرة ويعني ذلك أنها فاسدة.


الضغط على الجلد:
إذا عاد الجلد إلى مكانه بعد الضغط عليه يعني ذلك أن الدجاج سليم، أما إذا ثبت الجلد مكانه يعني ذلك أن الدجاج فاسد.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_4_17_17_30_53_592

احذر تناول الفراولة على معدة فارغة .. لهذه الاسباب

2021_5_28_17_25_59_7

علامات صامتة قد تشير إلى مشكلات في الكبد

كيف-تعرف-ان-زيت-القلي-اكثر-من-مره-825x510

استخدام خفي وغريب لزيت القلي المستعمل لم تعرفه من قبل

tbl_articles_article_25040_9566bf9b5f3-189e-4c2a-9f6f-03a530974272

طريقة تُطبّق صباحا لتقليل مخاطر السكتة الدماغية

171743-fingernails

طريقة لكشف الإصابة بالسرطان من الأظافر

دخان

أكثر من مليار مدخن حول العالم وأغلبهم في هذه الدول

أخبار متعلقة
20181214110258258

هذا ما يحدث لجسمك عند تناولك الدجاج فقط

chicken-590x393

دراسة توضح دور تناول الدجاج في الوقاية من الإصابة بالسرطان!