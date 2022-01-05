عوامل تؤدي إلى ظهور الحبوب في عمر الثلاثين

الوكيل الإخباري - تعد الحبوب إحدى أكثر مشاكل البشرة شيوعاً، خاصةً في فترة المراهقة، إلا أنها كثيراً ما تظهر لدى الكثير من السيدات في المراحل الأكبر سناً، وتحديداً في سن الثلاثينات والأربعينات.

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في ما يلي نرصد بعضاً من العوامل التي تؤدي إلى ظهور الحبوب في سن الثلاثينات والأربعينات:





عدم التوازن الهرموني

وفقاً لخبراء الجلدية، فإن عدم التوازن الهرموني يعد من أبرز العوامل التي تؤدي لظهور الحبوب في سن الثلاثينات والأربعينات، إذ إن تاريخ الدورة الشهرية مهم، وله تأثير كبير في ذلك.



التوتر والضغط العصبي

يساهم التوتر والضغط العصبي في تفاقم المشاكل والأمراض الجلدية، بما في ذلك الحبوب، وحتى إذا كان الشخص ليس لديه تاريخ مع الحبوب، يمكن أن يصاب بها بغض النظر عن العمر.



كثرة التعرض للشمس

يشير الخبراء إلى أن كثرة التعرض للشمس لا ترتبط فقط بالإصابة بضربة الشمس والجفاف وتأثر الجلد، بل تساهم أيضاً في الإصابة بالحبوب والبثور.



زيادة تناول السكر والحليب

ترتبط زيادة استهلاك السكر والحليب بالإصابة بالحبوب، حتى في سن الثلاثينات والأربعينات، إذ يعمل ذلك على تحفيز الغدد الدهنية لإنتاج المزيد من الزيت، وبالتالي ظهور الحبوب وتفاقمها.



كما تأتي السمنة، وارتفاع نسبة الكوليسترول، من بين العوامل التي تساعد في ظهور الحبوب وتفاقمها.

زهرة الخليج