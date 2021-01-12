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الثلاثاء، 12-01-2021 12:49 م

عوامل تزيد من خطر الإصابة بداء النقرس

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الوكيل الاخباري - النقرس هو شكل شائع من التهاب المفاصل، يصاب به الكثير من الاشخاص على مستوى العالم، ويعرف على نطاق واسع باسم داء الملوك أو مرض الأغنياء.

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نشر موقع "فيزتا باز" تقريرا أفاد فيه بأن السبب الرئيسي للإصابة بداء النقرس هو الاستهلاك المفرط للحوم، ولهذا السبب يطلق عليه اسم "داء الملوك".

 

ويسبب داء النقرس آلاما مبرحة في المفاصل قد تحول حياة المريض إلى جحيم، وأفادت الدراسات أن نوبات النقرس تظهر غالبا في المفاصل التي تضررت سابقا بسبب هشاشة العظام أو الحوادث.

وأكدت أن المفصل المشطي السلامي للإصبع الكبير في القدم هو الأكثر عرضة للإصابة، لأن وزن الجسم بأكمله يرتكز عليه مع كل خطوة.


ويحدث النقرس عادة نتيجة العوامل الوراثية التي تسبب إفراز الكلى لحمض البول بشكل غير صحيح، والسبب الثاني الأكثر شيوعا هو ضعف الكلى.


وأوضحت أن كبار السن هم الأكثر عرضة للخطر بشكل خاص للإصابة بداء النقرس، نظرا لأن وظائف الكلى غالبا ما تكون ضعيفة لديهم.


ويتمثل عامل الخطر الأكبر للإصابة بداء النقرس بالاستهلاك المفرط للحوم، لذلك يجب تغيير النظام الغذائي عند الإصابة به، حيث يجب التقليل من استهلاك اللحوم والمشروبات التي تحتوي على الفركتوز.


وتتمثل أعراض النقرس بسخونة المفاصل واحمرارها وتورمها وألمها، وفي حالة النقرس المزمن، تساعد الموجات فوق الصوتية في تشخيص الحالة، إذ يجب حينها التقيد بنصائح الطبيب وتوخي الحذر عند أداء التمارين.

 

سبوتنيك

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