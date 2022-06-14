الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 12:48 م

عوامل مهمة تزيد خطر الإصابة بالهربس الفموي

0a024912e0


الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن الهربس الفموي مرض جلدي فيروسي، حيث تنتشر البثور والتقرحات حول الفم وتشوه المظهر الجمالي.


وأوضحت الرابطة أن أغلب الحالات تنتج عن إصابة بفيروسات الهربس البسيط من النوع الأول، وفي حالات نادرة عن الإصابة بالنوع الثاني.


ويحمل كثيرون الفيروسات المسببة للمرض دون علمهم حتى تنشط وتتسبب في الإصابة بالمرض. وغالباً ما تكون الإصابة في الطفولة المبكرة.


عوامل محفزة
وأشارت الرابطة إلى أن عوامل نشاط هذه الفيروسات لم تحدد بشكل علمي واضح بعد، غير أن الأطباء يرجحون دور التعرض لأشعة الشمس بشكل مكثف وتغيرات هرمونية في الجسم.


كما يمكن أن يتسبب ضعف المناعة الموضعية الناتج عن الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو غيرها من الأمراض والضغط العصبي في نشاط هذه الفيروسات مرة ثانية، حيث يتسبب التوتر العصبي في زيادة إفراز الأدرينالين، ما يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة.


حرقة وضغط
وقبل ظهور الأعراض الأولى المميزة للإصابة بالهربس الفموي يشعر الكثير من المرضى بحرقة وضغط أو شد على شفاههم، ثم يبدأ ظهور احمرار الموضع المصاب، قبل التقرحات.



مضادات الفيروسات
ولا يوجد علاج حتى الآن لها، وتستخدم المراهم بمضادات الفيروسات للحد من انتشار التقرحات بالتحكم في تكاثر الفيروس.


وبسبب سهولة انتقالها إلى كامل الجسم بالرذاذ أو ملامسة المواضع المصابة أو الجلد بشكل مباشر، شدّدت الرابطة على اتباع شروط النظافة والرعاية الصحية عند استخدام هذه المراهم، لمنع نقلها إلى  جسم المريض نفسه أو الآخرين.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
41261-addingSaltFood-1182718370-770x533-1-650x428

الرغبة الشديدة فى تناول الأطعمة المالحة علامة على خلل فى الجسم

رئيسية تعرفي على أنواع دهون الجسم ومخاطرها

أنواع دهون الجسم المختلفة ومخاطرها

35-5-e1455019229762

فوائد صحية منوعة لبذور الكوسا

tbl_articles_article_20515_493f967f3b1-d493-4523-8266-7fcceae33f34 (1)

ماذا يحدث عند نقص البوتاسيوم في الدم؟

5-facts-about-antibiotic

5 حقائق عن المضادات الحيوية يجهلها الكثيرون

15-09-20-285555836

7 أطعمة لمقاومة إرهاق الصباح