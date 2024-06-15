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عيد الأضحى .. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة

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السبت، 15-06-2024 09:17 ص

عيد الأضحى .. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة

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الوكيل الإخباري- من أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، هو تناول اللحوم بأنواعها ومشتقاتها، إلا أن هناك فئات ممنوعة عليها تناول اللحوم بكثرة، سواء كانت حمراء أو تحتوي على دهون.

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الفئات الممنوعة من الإفراط في اللحوم:

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية في مصر، إن الفئات الممنوعة عليها تناول اللحوم بكثرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تشمل ما يلي:


1- مرضى النقرس، لأن اللحم يعمل على رفع معدل حمض اليوريك الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الشعور بألم النقرس.


2- مرضى الكلى، وهذا لأن البروتين يتسبب في ترسبات ضارة عليها.


3- مرضى الكوليسترول الضار LDL، لذا يفضل ألا يتناولوا اللحوم سواء الحمراء أو التي تحتوي على دهون.


4- مرضى الضغط، وخصوصا إذا كانت اللحوم تحتوي على كميات كبيرة من الدهون الخارجية أو الداخلية.

 

نصائح عند تناول اللحوم:

نصح أخصائي التغذية العلاجية بضرورة شراء اللحوم قليلة الدهون، وذلك للحفاظ على صحة القلب وسلامة الشرايين، مشددًا على ضرورة التخلي عن شراء اللحوم الغنية بالدهون الخارجية.


وأكد جمال أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من اللحوم يساهم في اختلال نسبة الدهون في الدم.


الكونسلتو



 




 

 


 

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