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الأحد، 07-11-2021 02:02 م

غذاء يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة

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الوكيل الاخباري - قالت الطبيبة الأمريكية سارة برايور إن الثوم هو غذاء يمكن أن يخفض بسرعة وفعالية مستويات السكر في الدم لمرضى السكري.

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وفقًا للطبيبة، يحتوي الثوم على مركب يسمى أجوين، والذي يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 25 في المائة.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن فصين من الثوم يمكن أن يساعدا أيضًا في خفض نسبة الكوليسترول السيئ وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية بشكل كبير.


لا يشترط أن يؤكل الثوم في صورته النقية - يمكنك استخدامه في صورة زيت الثوم الذي يضاف إلى الطعام.

 

على هذا النحو، فإنه يزيد أيضًا بشكل فعال من امتصاص الجلوكوز.


وجدت دراسة حديثة أن زيت الثوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من فقدان البروتين عبر الكلى، وهو نتيجة شائعة لمرض السكري.

 

نُشرت الدراسة الأكثر شمولاً للعلاقة بين استهلاك الثوم وسكر الدم في مجلة Food & Nutrition Research.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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