فئات اكثر خطورة لارتفاع ضغط الدم خلال الطقس الحار

الوكيل الإخباري- يمكن أن يلعب الطقس الحار الذي نعيشه الآن دورًا في إثارة بعض المشكلات الصحية، وتعتبر درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية عاملين يمكن أن يؤديا إلى عواقب صحية خطيرة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



نستعرض في التقرير التالي تأثير ضغط الدم بحرارة الطقس، وفقًا لـ "Very well health".

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كيف يتأثر ضغط الدم بالحرارة؟



- يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة العالية في تدفق المزيد من الدم إلى الجلد هذا يجعل القلب ينبض بشكل أسرع.



- كلما زادت الرطوبة يتعرض بعض الأشخاص لخطر أكبر للتأثر بالرطوبة بما في ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أو يعانون من زيادة الوزن أو يعانون من أمراض القلب أو الرئة أو الكلى.



- يمكن أن تؤدي الحرارة والتعرق أيضًا إلى خفض كمية السوائل في الجسم، مما قد يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى الجفاف، يمكن أن يتعارض ذلك مع قدرة الجسم على التهدئة وقد يؤدي إلى إجهاد القلب.



- عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يتم تناوله، قد لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الماء أو السوائل الأخرى لأداء وظائفه الطبيعية.



- يمكن أن يصاب أي شخص بالجفاف، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر بسبب العمر أو الحالات المزمنة أو النشاط في الهواء الطلق مثل العمل أو ممارسة الرياضة.



فئات أكثر عرضة لمشكلات ضغط الدم والقلب عند ارتفاع الحرارة.

هناك بعض الفئات التي تزيد من فرص التعرض لمشكلات ضغط الدم والقلب أثناء ارتفاع الحرارة، وتشمل:



- البالغون الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة والكلى.

- البالغون الذين يتناولون مدرات البول أو المهدئات أو أدوية ضغط الدم.

- الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الملح أو منخفض الصوديوم.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض في الدورة الدموية أو مشاكل في الدورة الدموية.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، يجب أن تدرك أيضًا أن الحرارة يمكن أن تسبب مشاكل أخرى ، خاصة عندما تقترن بالرطوبة التي تزيد عن 70%. تتطور هذه الأعراض لأن لجسم يعمل بجد ليبرد نفسه من خلال تغييرات مثل زيادة تدفق الدم إلى الجلد والتعرق.



متى يجب استشارة الطبيب؟

هناك بعض العلامات عند ظهورها يجب استشارة الطبيب، وتتمثل فيما يلي:

-الارتباك.

-الغثيان.

-التعرق المفرط أو نقص التعرق الملحوظ.

-تعب.

-الدوخة أو الدوار.

-نبض سريع.

-جلد بارد ورطب.

-صداع.

-تشنجات عضلية أو تقلصات.

-تورم في الأطراف.



نصائح لتجنب مشاكل ضغط الدم في الطقس الحار



- شرب الكثير من السوائل المرطبة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصةً في الأوقات الحارة من اليوم.

- اتباع نظام غذائي صحي.

- وضع واقي الشمس.

- تجنب الأنشطة الشاقة.

- ارتداء قبعة تحمي الرأس من أشعة الشمس ولكنها تسمح للحرارة بالخروج.

- الاهتمام بتناول الأدوية الموصوفة بعناية.

- قياس ضغط الدم باستمرار.

- النوم لساعات كافية والحصول على الراحة اللازمة.

- استشارة الطبيب عند ظهور أي أعراض طارئة.





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