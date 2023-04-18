فئات ممنوعة من تناول الفسيخ

الوكيل الإخباري- يرتبط الاحتفال بشم النسيم بمجموعة من الأطعمة التقليدية التي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور لتفرض نفسها على أعياد الرّبيع فى أنحاء العالم، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.



وتشمل قائمة الأطعمة المميزة لمائدة شم النسيم، البيض، والفسيخ (السمك المملّح)، والخَسُّ، والبصل، والملانة (الحُمُّص الأخضر)، وكلها أطعمة مصرية كان لها معنى ومدلول عند المصريين القدماء.



وبهذه المناسبة، تناول الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية بتغريدة عبر "تويتر" بعض التّحذيرات الصحيّة بشأن بعض الوجبات التقليديّة التي يجب على أصحاب الأمراض المزمنة تجنّبها.





ويجب على أولئك الأشخاص، وخصوصًا مرضى الضغط المرتفع، ومرضى الكِلى، الامتناع عن تناول الفسيخ والرّنجة لاحتوائهما على نسبة عالية جدًا من الملح.



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