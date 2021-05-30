الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 01:00 م

فائدة غير متوقعة لتناول التوت البري

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الوكيل الإخباري - كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية American Journal of Obstetrics and Gynecology أن تناول التوت البري بدلاً من العصير يساعد في علاج التهاب المسالك البولية بشكل أفضل.

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حيث كان من المتعارف سابقاً أن تناول عصير التوت البري يساعد في علاج التهاب المسالك البولية المزعج، والذي تتمثل أعراضه في:


1- التبول المستمر والمؤلم
2- ألم في منطقة الحوض
3-وجود دم في البول.


عادة هذا النوع من الالتهاب لا يدوم لفترة طويلة، ويستطيع بشكل عام المصابين به تشخيص إصابتهم دون الحاجة للطبيب، علماً أنه يصيب النساء بشكل أكبر من الرجال.

 

ومن فوائد التوت البري : 

 

تناول التوت البري الذي يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعى برونتوتسيونات (Proanthocyanidins) والتي تعمل على تقليل وخفض قدرة وكفاءة البكتيريا المتواجدة في بطانة المثانة على التكاثر، ومن ثم تقليل احتمالية الإصابة بالالتهاب.

 

 

المصدر - ويب طب 

 

 




 

 


 

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