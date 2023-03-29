فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

الوكيل الإخباري- قال الدكتور فينفريد كويتاجه إن الجزر يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن المهمة للصحة، مثل فيتامين A المهم لصحة العين، وفيتامينات B المهمة لصحة الأعصاب وفيتامين C المهم لجهاز المناعة، وفيتامين E المهم لصحة وجمال البشرة، وفيتامين K المهم لصحة الدم.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية الألماني أن الجزر غني أيضاً بالحديد المهم لصحة الدم والبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لصحة القلب والعضلات.

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ويزخر الجزر أيضاً بمادة "البيتا كاروتين"، والتي تساعد في بناء نوع من الدرع الواقي في الجلد، والذي يحمي خلايا الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية.



كما يشتمل الجزر على الألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والكاروتينات، التي تحمي من السرطان.



ويمتاز الجزر أيضا بأنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منه على 39 سعراً حرارياً فقط، مما يجعله من الأطعمة، التي تساعد على إنقاص الوزن.

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