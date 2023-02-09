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الخميس، 09-02-2023 09:49 ص

فائدة كبيرة لشرب كوب من القهوة كل صباح

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الوكيل الإخباري- وجد باحثون أن عشاق القهوة يميلون إلى انخفاض ضغط الدم لديهم، وتكون قلوبهم أكثر صحة.

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وزعموا أنه يمكن تحقيق الفوائد من خلال شرب كوب واحد فقط كل صباح. ووصف الخبراء الإيطاليون الآثار الإيجابية للقهوة بأنها "واضحة للغاية".


وتضيف النتائج، من دراسة أجريت على أكثر من 1500 شخص، إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تسلط الضوء على الفوائد الصحية للمشروب. وربطته بعض الأبحاث بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفشل القلب والسكتات الدماغية، بينما أفادت دراسات أخرى أنه يطيل العمر.


لكن بعض المسعفين ظلوا منقسمين، محذرين من أن تناول كميات كبيرة من القهوة - المليئة بالكافيين - يمكن أن تلحق الضرر بالقلب.


وتقول NHS البريطانية إن تناول أكثر من أربعة أكواب في اليوم يمكن أن يزيد من ضغط الدم.


ومع ذلك، وجدت الدراسة الجديدة، في مجلة Nutrients، أن الأشخاص الذين يستهلكون هذه الكمية لديهم ضغط دم أقل من الذين لا يشربون.


وشملت دراسة جامعة بولونيا والمستشفى الجامعي في بولونيا 720 رجلا و783 امرأة.


وقارن الخبراء مستويات ضغط الدم بعادات تناول القهوة لدى المتطوعين. ومن بين المشاركين، لم يشرب 220 (14.6٪) القهوة، وشرب 406 (27٪) كوبا واحدا يوميا، بينما تناول 726 فنجانين من القهوة يوميا.


وشرب حوالي 99 متطوعا ثلاثة أكواب، بينما تناول 52 متطوعا أكثر من ذلك يوميا.
وتم توزيع المدخنين النشطين بالتساوي بين المجموعات الفرعية، ما سمح للخبراء باستبعاد هذا التفسير المحتمل.


ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانقباضي (SBP) - الرقم الأعلى - "يميل إلى الانخفاض'' مع زيادة عدد الأكواب المستهلكة.


وسجل أولئك الذين شربوا كوبا واحدا في اليوم معامل ضغط أقل بمقدار 1 ملم زئبقي في المتوسط من أولئك الذين لا يشربون القهوة، في حين أن الأشخاص الذين تناولوا كوبين شهدوا ضغطا أقل من 5.2 ملم زئبقي.


وأفاد العلماء أيضا أن الأشخاص الذين شربوا ثلاثة أكواب سجلوا انخفاضا متوسطا في SBP قدره 5 ملم زئبق.


وبشكل عام، أولئك الذين تناولوا أكثر من ثلاثة أكواب رأوا متوسط SBP أصغر بمقدار 9.7 ملم زئبقي، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.


ويبلغ ضغط الدم الانقباضي المثالي، الذي يشير إلى مقدار الضغط الذي يمارسه دمك على جدران الشرايين عندما ينبض القلب، ما بين 90 إلى 120 ملم زئبقي، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.


ولوحظ انخفاض مماثل في الأنواع الثلاثة الأخرى لضغط الدم التي تمت دراستها.


وسجل الأشخاص الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب في اليوم انخفاضا قدره 6.9 ملم زئبق في ضغط النبض، و9.5 ملم زئبقي في ضغط الدم الأبهري و6.9 ملم زئبقي في ضغط نبض الأبهر، مقارنة بمن لا يشربون القهوة.


ويمكن أن يقلل خفض ضغط الدم بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية ويساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية في حالة جيدة.

 

روسيا اليوم

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