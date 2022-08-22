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الإثنين، 22-08-2022 02:24 م

فحص جديد للكشف عن 50 نوعا من السرطان

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الوكيل الإخباري - ابتكر علماء فحصا جديدا قادرا على اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان حتى قبل ظهور أعراضها، ويناسب الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما.

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وأجرت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة أول تجربة على "فحص الدم" ، بهدف اكتشاف 50 نوعا من أمراض السرطان قبل ظهور أعراضها.

 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الباحثين يعتقدون أن الفحص قادر على منع 10% من إجمالي الوفيات التي يتسبب بها السرطان، رغم عدم وجود نتائج فعلية حتى الآن.


وشارك نحو 140 ألف متطوع في التجارب الأولى للفحص، وجرى تحويل المئات منهم إلى فحوص أخرى مثل تنظير القولون كنتيجة للفحص الجديد، مع توقعات أن تكون هناك نسبة كبيرة من هؤلاء مصابون بالسرطان.

 

وفي حالة نجاح الفحص، فسيتم توسيع نطاق استخدامه ليصل إلى مليون شخص في بريطانيا بحلول مطلع عام 2024.


وتودي أمراض السرطان في بريطانيا وحدها بنحو 167 ألف شخص، بمعدل يبلغ 467 شخصا يوميا، ويمكن لهذا "الاكتشاف العملي" أن ينقذ حياة 16 ألف شخص سنويا.


ويقول البروفيسور بيتر ساسيني، وهو واحد من 3 محققين أشرفوا على التجربة في كلية كينجز لندن: "إن إمكانات هذا الفحص على خفض عدد الأشخاص الذين يموتون سنويا بسبب السرطان هائلة".


وتقوم آلية عمل الفحص الذي يطلق عليه اسم "جاليري" أيضا، على التقاط شظايا الحمض النووي المرتبطة بالسرطان التي في الدم.


ويمكنه أن يرشد إلى المكان الذي جاءت منه هذه الشظايا، ما يساعد في الوقاية من المرض خاصة في المرحلة المبكرة.

 

العين الإخبارية 

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