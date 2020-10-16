فحص منزلي بسيط يكشف نوعا خطيرا من السرطان

الوكيل الاخباري - ابتكرت مؤسسة سرطان الرأس والرقبة، اختبارا بسيطا يكشف نوعا خطيرا من أنواع السرطان.

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حيث أعلنت المؤسسة أن الاختبار لا يتجاوز 60 ثانية، ويكشف سرطان الفم الذي يعتبر سادس أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم.

وقدمت المؤسسة خطوات لاكتشاف سرطان الفم، أولها النظر إلى وجهك، والبحث عن أي تورم غير موجود عادة أو اختلاف بشكل عام.



والخطوة الثانية هي تمرير الأصابع تحت الفك والتحسس على طول العضلة الكبيرة على جانبي الرقبة باستخدام أصابعك، للتحقق من وجود أي كتل أو مناطق منتفخة.



ونصحت المؤسسة الأشخاص عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة، بتحسس الشفاه من الداخل وعلى طول خط اللثة، للبحث عن أي تقرّح أو تغيرات في الملمس، أو كتل أو نتوءات تحتاج إلى فحصها.



وفي الخطوة الرابعة يجب التحقق من الخدين، للبحث عن بقع حمراء أو بيضاء أو كتل أو تقرحات.



ونصحت المؤسسة بإمالة الرأس للخلف وفتح الفم للبحث عن تقرحات وأي تغيرات في اللون والملمس، على أن تكرر هذه الخطوة مرة أسبوعيا، لاكتشاف ما إذا كان هناك أي شيء يتغير أو يبدو غير عادي.

سبوتنيك

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