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السبت، 08-01-2022 04:18 م

فطر 'عيش الغراب ' يطرد الاكتئاب

فطر-عيش-الغراب


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة حديثة عن فوائد كبيرة لتناول فطر «عيش الغراب»، في الحد من أعراض الاكتئاب والقلق .

وتعد الدراسة التي نشرت في دورية «جورنال أو أفيكتف ديسأوردر»، من أوائل الأبحاث التي ترصد الرابط بين تناول الفطر والاكتئاب.

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ولا تفرق نتائج الدراسة بين أنواع مختلفة من الفطر، إذ يشير الباحثون إلى أن الفطر الأبيض، الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة والغني بالبوتاسيوم، إلى جانب أنواع عيش الغراب الأخرى مثل «عرف الأسد» الذي يحتوي على مكونات مضادة للالتهابات، يُعتقد أنها تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب.

وبحسب ما يقول الباحثون، فإن الفطر يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تحد من أعراض الاكتئاب، من بينها أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة باسم «الإرغوثيونين».

ويوجد «الإرغوثيونين» في أطعمة طازجة نتناولها يومياً، لكن الفطر يحتوي على «أعلى تركيزات منه»، وهو ما يعزز دوره في مواجهة الاكتئاب.

البيان 

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