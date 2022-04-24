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الأحد، 24-04-2022 10:58 ص

فقدان الحشرات يضر بصحة الإنسان

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الوكيل الإخباري - أكدت دراسة لكلية لندن الجامعية أن فقدان الحشرات قد يكون مضراً بصحة الإنسان.

ولفت موقع «مترو» إلى أن اكتشافات الباحثين تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على المواطن الطبيعية والتخلص من الانبعاثات للتخفيف من حدة التغيير المناخي.

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ويشير المشرف على الدراسة بيتر ماك كان، من مركز التنوع الإحيائي والبحوث البيئية في كلية لندن الجامعية إلى أنه «لا بد لنا من الاعتراف بأهمية الحشرات للبيئة ككل كما لصحة الإنسان ورفاهيته».


ويرمي البحث الذي قامت به الجامعة أولاً للتأكيد أن التفاعل بين ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات في استخدام الأراضي يؤدي إلى خسارات واسعة النطاق في عدد من المجموعات الحشرية عبر العالم. وكشف أن عدد الحشرات هي بنسبة 49 في المئة أقل في المساحات ذات الكثافة الزراعية.

 

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