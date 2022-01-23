فوائد الأرز البني لمرضى السكري

الوكيل الإخباري - أكد خبراء التغذية أن الأرز البنى يرتبط بتحكم أفضل في مستويات السكر في الدم، لأنه يحتفظ بكافة العناصر الغذائية المفيدة وعلى عكس الأرز الأبيض الذى يحتوى على قشور ليفية غنية بالعناصر الغذائية التي تمت إزالتها، كما يتم تحميل الدقيق المكرر بالسعرات الحرارية ولكن بالمثل تمت إزالة معظم العناصر الغذائية المفيدة، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

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وفي التفاصيل فحص البحث الذي أجرته مجموعة العمل العالمية للتحول الغذائي والوبائي (GNET) فعالية التحول من حمية الأرز الأبيض إلى حمية الأرز البني.





ومن المثير للاهتمام أن العديد من الأشخاص في الدراسة بدأوا بمفاهيم مسبقة بأن الأرز البني أقل جودة وذو مذاق أسوأ.



بعد تجربة البعض والاطلاع على الفوائد الغذائية، كان عدد أكبر على استعداد لإجراء التبديل والمشاركة في متابعة البحث.



ووجدت المجموعة أيضًا أن استبدال ثلث الكمية من الأرز الأبيض بالبني يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 16%.



وقال البروفيسور فرانك هو، الباحث في GNET: ينبغي التوصية بالحبوب الكاملة ، بدلاً من الكربوهيدرات المكررة ، مثل الأرز الأبيض، كمصدر أساسي للكربوهيدرات.

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