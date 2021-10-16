فوائد الإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية

الوكيل الإخباري - لا تساعد تمارين الإحماء كثيراً في حرق السعرات الحرارية أو بناء العضلات، إلا أنها خطوة ضرورية في الروتين الرياضي.

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أهمية الإحماء قبل ممارسة التمارين الرياضية في التقرير الآتي:

1. المساعدة على زيادة درجة حرارة الجسم والعضلات

سيؤدي الإحماء الجيد إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهو أمر مفيد بشكل خاص لعضلاتك. إذ سيصبح الأكسجين متاحاً لعضلاتك بشكل أكبر، ما يتيح لها الانقباض والاسترخاء بسهولة أكبر؛ حتى تتمكن من أداء مهام أكثر شاقة بسهولة. يُمنح قلبك أيضاً فرصة للاستعداد، ما يعني أنه لن يتوتر كثيراً أثناء التمرين.

2. التقليل من خطر الإصابة

سيؤدي الإحماء إلى تحسين مرونة العضلات ويسمح بتبريد فعّال، ما يعني تقليل فرصة إيذاء نفسك أو ارتفاع درجة الحرارة أثناء التمرين.

3. المساعدة على الاستعداد عقلياً

يمكن أن يؤدي القفز مباشرة إلى التمرين دون الاستعداد الكافي، إلى استسلامك سريعاً عندما يصبح التمرين صعباً. استغلي وقتك في الإحماء للتفكير فيما أنت على وشك القيام به، مما يضمن أن كلاً من جسمك وعقلك سيكونان مستعدين للنجاح.

4. زيادة المرونة

سيزيد التمدد من تدفق الدم إلى العضلات، ويسمح للجسم بزيادة مرونته على المدى القصير والطويل. التمدد بعد الانتهاء من الإحماء ميزة إضافية، حيث إن التمدّد عندما لا تكون عضلاتك دافئة بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى الإصابة.



5. الاستعداد للتعامل مع الآلات الثقيلة:

يعدّ استخدام الآلات للمساعدة في بناء العضلات طريقة رائعة لقضاء وقتك في صالة الألعاب الرياضية، ولكن لا ينبغي استخدامها قبل أن تتاح لك فرصة إرخاء مفاصلك! سيضمن الإحماء أن كلاً من جسمك وعقلك في الحالة الصحيحة للتعامل مع معدات الصالة الرياضية، ما يقلل مرة أخرى من خطر الإصابة.



6. منع الإصابة

من المهم جداً إجراء الإحماء المناسب قبل أي نوع من النشاط البدني. الغرض من الإحماء هو منع الإصابة عن طريق زيادة درجة حرارة الجسم الأساسية والعضلات. تزيد العضلات الدافئة من معدل إنتاج الطاقة ما يزيد من ردود الفعل ويقلل من الوقت الذي تستغرقه العضلات لتتقلص. يجب أن يؤدي الإحماء الجيد إلى زيادة نطاق الحركة وإعدادك عقلياً لممارسة الرياضة.

المصدر - سيدتي

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