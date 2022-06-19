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الأحد، 19-06-2022 12:16 م

فوائد الباذنجان لصحتك

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الوكيل الإخباري - تتميز ثمرة الباذنجان بمجموعة فريدة من الفوائد الصحية، بما في ذلك القدرة على المساعدة في بناء عظام قوية، ومنع ترقق العظام، والحد من أعراض فقر الدم، وزيادة الإدراك، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويحمي أيضا الجهاز الهضمي، والباذنجان أيضاً جيد لفقدان الوزن، وداء السكري، وتقليل الإجهاد، وحماية الرضع من العيوب الخلقية، وحتى الوقاية من السرطان. 

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ومن أبرز الفوائد الصحية للباذنجان: 


يساعد على الهضم: 
فهو مصدر كبير للألياف الغذائية، وعنصر ضروري في أي نظام غذائي متوازن، والألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي، وكذلك لحركة الأمعاء العادية، ما يجعل البراز يمر بسهولة أكبر من خلال الجهاز الهضمي، في حين يحفز أيضاً حركة الأمعاء، والتي تنتج عن تقلص العضلات الملساء، وتحفز الألياف أيضاً إفراز العصارة المعدية التي تسهل امتصاص العناصر الغذائية وتجهيز الأغذية. 


يساهم في فقدان الوزن: 
نقص الألياف في أغذية معظم الناس في العصر الحديث يؤدي إلى زيادة الوزن، وبما أن الباذنجان يحتوي على كمية صغيرة من الدهون أو الكوليسترول، فهو غذاء صحي للغاية للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو مكافحة السمنة، والألياف الموجودة في الباذنجان تجعلنا نشعر بالشبع، ما يعني منع إطلاق هرمون الغريلين، الذي يخبرنا بأننا جائعون مرة أخرى، ما يؤدي لتقليل فرص الإفراط في تناول الطعام بشكل كبير، ويساعد على فقدان الوزن. 


يقي من السرطان: 
مصدر كبير لمضادات الأكسدة، وهي من أفضل خطوط الدفاع ضد مجموعة واسعة من الأمراض، ويحتوي الباذنجان على فيتامين (ج)، وهو جزء أساسي من الجهاز المناعي لأنه يحفز إنتاج ونشاط خلايا الدم البيضاء، وأيضاً يحتوي على المغنيزيوم، وهو مضاد للأكسدة الطبيعية والمعادن الأساسية. 


يحمي من العدوى والأمراض: 
مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان أيضاً تحمي من العدوى، كما أنها تثبّط السلوك الضار في الدماغ؛ فالجذور الحرة مسؤولة عن التنكس العصبي، وحدوث مرض الزهايمر والخرف. 


يحسن صحة العظام: 
جيد جداً للأشخاص المعرضين لخطر كبير من تدهور العظام وهشاشة العظام، والمركبات الفينولية هي التي تعطي الباذنجان والعديد من الفواكه الأخرى لونها الفريد، وقد ارتبطت هذه المركبات أيضًا بعلامات انخفاض هشاشة العظام، وعظام أقوى، وزيادة كثافة المعادن في العظم، كما يحتوي الباذنجان أيضًا على كميات كبيرة من الحديد والكالسيوم، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من صحة العظام والقوة الكلية. 

 

 

زهرة الخليج 

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