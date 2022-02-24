فوائد البرتقال الأحمر

الوكيل الإخباري - يحتوي البرتقال الأحمر على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ج، وفيتامين أ، والبوتاسيوم، والمنغنيز، بالإضافة إلى مادة الأنثوسيانينن وهي من مضادات الأكسدة القوية.

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وبفضل هذا المحتوى الغني، فإن تناول البرتقال الأحمر يحمل الفوائد الصحية التالية:



1 - تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم: بفضل محتواه العالي من فيتامين ج أو فيتامين سي، وهو الفيتامين الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار من جهة، وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد من جهة أخرى.

2 - تقوية الجهاز المناعي: أيضاً يعود الفضل في ذلك لاحتواء البرتقال الأحمر على فيتامين ج بكميات عالية، ما يسهم في تقوية عمل وكفاءة الجهاز المناعي في مقاومة الأمراض. وينصح الخبراء بالحفاظ على مستوى مستمر لفيتامين ج في الجسم، كونه من الفيتامينات الذائبة في الماء ولا يعمل الجسم على تخزينه مقارنة بفيتامينات أخرى.

3 - خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: يحتوي البرتقال الأحمر على مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد المفيدة للصحة بشكل عام ولصحة الدماغ بشكل خاص. ووجدت الأبحاث أن تناول أطعمة تحتوي على مركبات الفلافونويد يساعد في خفض خطر الإصابة السكتة الدماغية الاقفارية، خاصة عند النساء.



4 - خفض خطر الإصابة بمرض السرطان: على اختلاف أنواعه، ويعود الفضل في ذلك لاحتواء البرتقال الأحمر على مضادات الأكسدة القوية التي تقاوم تراكم الجذور الحرة وأضرارها في الجسم، بما في ذلك خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان.

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