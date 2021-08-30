فوائد البرغل للمرأة الحامل

الوكيل الإخباري - عندما تكتشفين أنكِ حامل، فهناك كثير من الأمور التي ستشغل بالك، منها الالتزام بحمية غذائية صحية، إذ إن ما تتناولينه من طعام يؤثر في صحة جنينك وسلامة حملك. لذا عليكِ أن تهتمي بتناول الأطعمة المفيدة، كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحليب كذلك ينصح الأطباء بتناول الحبوب الكاملة كمصدر للكربوهيدرات خلال الحمل، والبرغل من الحبوب الكاملة لذيذة الطعم ومتعددة الفوائد.

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البرغل من الحبوب الكاملة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات، مقارنة بالأنواع الأخرى من الحبوب أو الدقيق المصنع،

ولها فوائد عديدة للحامل، إليكِ بعضها:



1- غني بالفيتامينات والمعادن: يحتوي البرغل على حمض الفوليك الذي تحتاجين إليه خلال الحمل، ويحتاج إليه جنينك للوقاية من التشوهات، وهو غني بفيتامين "ب 6" أيضًا، الذي قد يقللالغثيان الصباحي خلال الحمل، إضافة إلى معدني المغنيسيوم والحديد، وكمية من عنصر المنجنيز أكبر من تلك الموجودة في الأنواع الأخرى من الحبوب.

2- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي البرغل على كمية كبيرة من الألياف، تساعد على تحسين هضمك، ووقايتك من الإمساك، وهو إحدي المشكلات الشائعة في الحمل.

3- تعزيز صحة القلب: تشير الدراسات الطبية إلى أن تناول الحبوب الكاملة -ومنها البرغل- بانتظام، يقلل خطورة التعرض لمشكلات بالقلب بنسبة أكبر من 20%، وخلال الحمل قلبك يحتاج إلى كثير من الدعم، إذ إنه يضخ كميات أكبر من الدماء. 4- خفض مستوى السكر في الدم: ترتبط الحبوب الكاملة بخفض مستوى السكر في الدم، ورفع مستوى الإنسولين. لذا إذا كنتِ تعانين من سكري الحمل أو السكري بشكل عام، فتناولي الحبوب الكاملة لتنظيم مستويات السكر في دمك، وهو أمر ضروري لسلامة حملك وجنينك.

5- قليل السعرات الحرارية: يحتوي البرغل على سعرات حرارية أقل من تلك الموجودة بالحبوب الأخرى، وقد يساعدك ذلك إذا كنتِ لا ترغبين في زيادة وزن كثيرًا في الحمل.





طرق تناول البرغل





1-سلطة التبولة: هذه السلطة تنتمي إلى المطبخ اللبناني والسوري، تُحضر من البرغل والبقدونس والطماطم والبصل وزيت الزيتون والليمون، وهي من السلطات اللذيذة جدًّا وعالية الفائدة.

2- شوربة البرغل: وصفة شهية ومغذية تُحضر من طبخ البرغل مع بعض الخضراوات، كالبصل والطماطم مع حساء الدجاج.

3- البرغل التونسي: طبق يحضر من طهي البرغل مع الحمص والفول والهريسة التونسية وعصير الليمون والتوابل، ويتميز بطعمه الشهي والحار.

4- سلطة البرغل بالذرة والفلفل: تُحضر هذه السلطة الشهية من إضافة البرغل إلى الذرة، والفلفل الألوان والطماطم والبصل، ويمكنكِ استخدامها كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو طبق جانبي مع الطعام.

5- البرغل التركي: تحضر الوصفة من طبخ البرغل مع صدور الدجاج والطماطم والبصل والتوابل.





المصدر - سوبر ماما

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