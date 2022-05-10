فوائد البروتين للجسم والكمية الموصى بها

الوكيل الإخباري - تعتمد الكمية من البروتين التي يحتاجها كل جسم على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مستوى النشاط والعمر وكتلة العضلات والصحة العامة.

والبدل الغذائي الموصى به للبروتين هو 0.8 غ من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وهي الكمية التي يحتاجها الجسم لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية الخاصة به؛ وهو الحد الأدنى للكمية التي من خلالها يتم الحفاظ على صحة الجسم من الأمراض.

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إليك أهم الفوائد الصحية للبروتين، القائمة على العلم:





- يقلل من مستويات الشهية والجوع

تؤثر المغذيات الثلاثة (الدهون والكربوهيدرات والبروتين) على جسمك بطرق مختلفة. وتشير الدراسات إلى أن البروتين هو الأكثر امتلاء إلى حد بعيد. يساعدك على الشعور بمزيد من الشبع، مع كمية أقل من الطعام.



- يزيد من كتلة العضلات وقوتها

يساعدك تناول كميات كافية من البروتين في الحفاظ على كتلة عضلاتك، ويعزز نمو العضلات عند القيام بتدريب القوة.

ويُظهر العديد من الدراسات أن تناول الكثير من البروتين يمكن أن يساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها.

- جيد للعظام

تشير معظم الدراسات طويلة الأجل إلى أن البروتين، بما في ذلك البروتين الحيواني، له فوائد كبيرة لصحة العظام.

يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين إلى الحفاظ على كتلة العظام بشكل أفضل مع تقدمهم في العمر، ولديهم خطر أقل بكثير للإصابة بهشاشة العظام والكسور.

- يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من حرق الدهون

تناول الطعام يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لفترة قصيرة، وذلك لأنّ جسمك يستخدم السعرات الحرارية لهضم العناصر الغذائية في الأطعمة والاستفادة منه. والبروتين له تأثير حراري أعلى بكثير من الدهون أو الكربوهيدرات 20-35% مقارنة بـ5-15%.

- يخفِّض ضغط الدم

ثبت أن تناول كميات أكبر من البروتين يخفِّض ضغط الدم. وفي استعراض لـ40 تجربة خاضعة للرقابة، أدت زيادة البروتين إلى خفض ضغط الدم الانقباضي (أعلى عدد من القراءة) بمقدار 1.76 ملم زئبق في المتوسط، وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي للقراءة) بمقدار 1.15 ملم زئبق.

- يساعد في الحفاظ على فقدان الوزن

نظراً إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويؤدي إلى انخفاض تلقائي في السعرات الحرارية والرغبة الشديدة إلى تناول الطعام، فإنّ العديد من الأشخاص الذين يزيدون من تناولهم للبروتين يميلون إلى إنقاص الوزن على الفور تقريباً. ووجدت إحدى الدراسات أن النساء ذوات الوزن الزائد اللواتي تناولن 30% من السعرات الحرارية من البروتين فقدن 11 رطلاً (5 كجم) في غضون 12 أسبوعاً على الرغم من أنهن لم يقيدن نظامهن الغذائي عمداً.

- يساعد جسمك على إصلاح نفسه بعد الإصابة

يمكن أن يساعد البروتين جسمك على الإصلاح بعد إصابته. وتُظهر العديد من الدراسات أن تناول المزيد من البروتين بعد الإصابة يمكن أن يساعد في تسريع الشفاء.



- يساهم في الحفاظ على اللياقة البدنية مع التقدم في السن

واحدة من عواقب الشيخوخة هي ضعف العضلات تدريجياً. وتناول المزيد من البروتين هو واحد من أفضل الطرق للحدّ من تدهور العضلات المرتبطة بالعمر.



- الحاجة لمزيد من البروتين في الحمل

يحتاج الجسم إلى المزيد من البروتين لتطوير الأنسجة، ويُفيد البروتين كلاً من الأم والطفل.

ويوصي الخبراء باستهلاك 0.55 جرام إضافي لكل رطل (1.1 جرام لكل كجم) من البروتين يومياً أثناء الحمل.





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