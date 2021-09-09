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الخميس، 09-09-2021 02:43 م

فوائد البيض النباتي

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الوكيل الإخباري -  يعتمد البيض النباتي في تكوينه على بروتينات البقوليات والكركم ونكهة تشبه البيض الحقيقي، كما قد أكد مستخدموه أنه يتشابه مع بيض الدجاج في قوامه ورائحته وطعمه. كما يحتوي على نفس القيم الغذائية للبيض الحقيقي تقريبًا، فتحتوي ثلاث ملاعق كبيرة من البيض النباتي على ما يعادل 70 سعرة حرارية و5 جرامات من البروتين، وهي نفس القيم تقريبًا في البيضة الواحدة. 

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فوائد البيض النباتي :

البيض النباتي حل مثالي للنباتيين الذين يبحثون عن مصادر مختلفة للبروتين النباتي، كما أن له بعض الفوائد الصحية، وهي: 

1 - خالٍ من الكوليسترول والدهون المشبعة مقارنةً بالبيض العادي. 

2 - إمداد الجسم بكمية مناسبة من البروتين، ما يوازي 5 جرامات لكل 3 ملاعق كبيرة بحجم البيضة العادية. 

3 - إمداد الجسم بنسبة من العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين ب 12، لكن أقل من البيض العادي. 

4 - تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. 

5 - تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. 

6 - إنقاص الوزن الزائد وتجنب زيادة الوزن في المستقبل. 

7 - مناسب للأنظمة النباتية كمصدر بديل للبروتين. 

 

 

المصدر - سوبر ماما 

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