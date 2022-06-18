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السبت، 18-06-2022 02:40 م

فوائد الترمس الحلو لصحة الجسم

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الوكيل الإخباري - ينتمي الترمس الحلو إلى عائلة البقوليات، يتمتّع بالعديد من الفوائد الصحية، نظراً لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات المختلفة منها فيتامينات A وB و C، الألياف والبروتينات والقليل من الزيوت المفيدة.

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بالإضافة إلى مجموعة من المعادن الأساسية الضرورية لعدة عمليات حيوية في الجسم والمهمة لتعزيز المناعة؛ لهذا يعتبر غذاءً مناسباً للعديد من الفئات ومنها الرياضِيات، النباتيات لغناه بالبروتينات، ومريضات حساسية القمح بما أنه خالٍ من الجلوتين.

 

فوائد الترمس الحلو لصحة العظام والغضاريف
ما يحتويه الترمس الحلو من معادن مثل الكالسيوم، الفسفور، المغنيسيوم والمنغنيز، يجعل له دوراً مهماً وكبيراً في تعزيز صحة العظام والغضاريف ونموّها، كما يعمل المغنيسيوم على الحفاظ على كثافة العظام الصحية.


فوائد الترمس الحلو لصحة الجهاز الهضمي وعمليات الأيض
لطالما عُرف الترمس الحلو كمدرّ للبول ومعزّز لعمل الأمعاء بفضل محتواه العالي من المعادن والألياف الغذائية، ويساعد تناوله في الوقاية من الإمساك وأعراض القولون العصبي.

فوائد الترمس الحلو في خسارة الوزن

يساهم الترمس الحلو في المساعدة على خسارة الوزن والسيطرة عليه، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف وانخفاضه بالسعرات الحرارية، مما يساعد على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء والتقليل من كمية الطعام المتناولة لاحقاً. وكون الترمس الحلو مصدراً عالياً للثيامين فهو يساهم في استقلاب الكربوهيدرات وتعزيز عمليات الأيض الغذائي وحرق الدهون، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي.

 

فوائد الترمس الحلو للحامل
يعتبر الترمس الحلو وجبة مثالية للحامل بهدف الحصول على العديد من المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية، وهو يساهم في وقايتها من الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي. كما أن محتواه من حمض الفوليك مهم لعمليات الأيض والاستقلاب المختلفة وخاصة استقلاب البروتينات، ما يجعل له دوراً مهماً في النشاط الجيني، وتكوين الخلايا والإنزيمات المختلفة.

 

فوائد الترمس الحلو في خفض السكر في الدم
يحتوي الترمس الحلو على مادة الأرجينين، وهي نوع من الأحماض الأمينية التي تساهم في خفض مستويات السكر في الدم والكولسترول، وبذلك يعدُّ غذاءً مثالياً لمريضات السكري.

 

فوائد الترمس الحلو لصحة القلب والشرايين

يساهم الترمس الحلو في تقليل نسبة الكولسترول السيء في الجسم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية وحمض الأرجينين، كما أن محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره من المعادن يجعل له فائدة كبيرة في السيطرة على مستويات ضغط الدم والمساعدة على استرخاء الشرايين ومنع تصلّبها والإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.


فوائد الترمس الحلو ومضادات الأكسدة
يحتوي الترمس الحلو على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تعزيز المناعة مثل فيتامين أ A، فيتامين سي C، والسيلينيوم وهي تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية، وبعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين والسرطانات.

 

سيدتي

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