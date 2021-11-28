الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم بلدة بيرزيت شمال رام الله

المومني عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

محمد الطراونة يرثي ابنته .. رفقا بقلبي يا أريج فهو لا يحتمل فراقك

الملك: لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام ما لم ينته الاحتلال

ارتفاع القادمين عبر المطار من متلقي اللقاح إلى 65 %

نقيب الشاحنات: 220 شاحنة تنقل البضائع بين الاردن وسوريا يومياً

التربية تنشر المحتوى الدراسي المرحّل إلى الفصل الدراسي الثاني

الخصاونة يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية

الأردن يسجل ارتفاعاً بوفيات كورونا الأحد.. تفاصيل

المستقلة للانتخاب تطلق الشعار الخاص بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان 2022

الأحد، 28-11-2021 04:14 م

فوائد التمارين الهوائية للنساء

31025


الوكيل الإخباري - تساعد التمارين الهوائية أو "الكارديو" على زيادة معدل ضربات القلب وضخ الدم وتسارع التنفس. 

اضافة اعلان

 

فوائد التمارين الهوائية للنساء نستعرضها في التقرير الآتي:

 

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية
يوصى بممارسة التمارين الهوائية الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها. وذلك لأنَّ التمارين الرياضية تقوي القلب وتساعده على ضخ الدم بكفاءة أكبر.


2. خفض ضغط الدم
يمكن أن تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية أيضاً على خفض ضغط الدم، والحفاظ على الشرايين نظيفة عن طريق رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "الجيد" HDL وخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" LDL في الدم.

 

3. تنظيم نسبة السكر في الدم
يساعد النشاط البدني المنتظم على تنظيم مستويات الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم، مع الحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة.

 

4. تقليل أعراض الربو
يمكن أن تساعد التمارين الهوائية الأشخاص المصابين بالربو على تقليل تواتر وشدّة نوبات الربو. لا يزال يتعين عليك التحدّث مع طبيبك قبل البدء في ممارسة روتينية جديدة إذا كنت تعانين من الربو.

5. تقليل الآلام المزمنة
إذا كنت تعانين من آلام الظهر المزمنة، فإنَّ تمارين القلب والأوعية الدموية - خاصة الأنشطة منخفضة التأثير، مثل السباحة أو التمارين الرياضية المائية - قد تساعدك على استعادة وظائف العضلات والقدرة على التحمل.

 

6. فقدان الوزن

شكل النظام الغذائي والتمارين الرياضية الأساس لفقدان الوزن. لكن التمارين الهوائية وحدها قد تمتلك القدرة على مساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه. اعتمادًا على وزنك وسرعتك، قد تحتاجين إلى المشي أو الركض لمسافة تصل إلى 4 أميال لحرق 400 إلى 600 سعرة حرارية. يمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى التمارين الهوائية إلى تقليل مقدار التمارين اللازمة لفقدان نفس القدر من الوزن.

 

7. المساعدة على النوم
إذا كنت تواجهين صعوبة في النوم ليلاً، فحاولي ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية أثناء ساعات الاستيقاظ، لأنَّ ممارسة الرياضة في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد تجعل النوم أكثر صعوبة.

 

8. تقوية جهاز المناعة
تزيد التمارين الهوائية المنتظمة والمعتدلة من بعض الأجسام المضادّة في الدم تسمى الغلوبولين المناعي، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة.
9. تحسّن عمل الدماغ
يبدأ الدماغ في فقدان الأنسجة بعد بلوغ سن الثلاثين. لحسن الحظ، فإنَّ التمارين الهوائية قد تبطئ هذه الخسارة وتحسّن الأداء المعرفي.

 

المصدر- سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الغدة-الدرقية

أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية

5e7f2745e23e3

علامات الاكتئاب عند المرأة

31146

أسباب آلام أسفل البطن

tbl_articles_article_27824_5237106a6c8-6015-4906-965a-4ccfe085b1ec

فوائد الكاكا لا يمكن تصورها

e824064c-8c2f-4cac-9618-fac909ec3a8c

إهمال علاج تسوس الأسنان خطر على القلب

قلب2

تعرف إلى خطر الدوام الليلي على القلب

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_27121_828203a7d04-f5ba-437d-8ddd-172ecdfa1ffb

الفواكه الموسمية في الشتاء وفوائدها