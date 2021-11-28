الوكيل الإخباري - تساعد التمارين الهوائية أو "الكارديو" على زيادة معدل ضربات القلب وضخ الدم وتسارع التنفس.

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فوائد التمارين الهوائية للنساء نستعرضها في التقرير الآتي:

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يوصى بممارسة التمارين الهوائية الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها. وذلك لأنَّ التمارين الرياضية تقوي القلب وتساعده على ضخ الدم بكفاءة أكبر.



2. خفض ضغط الدم

يمكن أن تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية أيضاً على خفض ضغط الدم، والحفاظ على الشرايين نظيفة عن طريق رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "الجيد" HDL وخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" LDL في الدم.

3. تنظيم نسبة السكر في الدم

يساعد النشاط البدني المنتظم على تنظيم مستويات الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم، مع الحفاظ على وزن الجسم تحت السيطرة.

4. تقليل أعراض الربو

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية الأشخاص المصابين بالربو على تقليل تواتر وشدّة نوبات الربو. لا يزال يتعين عليك التحدّث مع طبيبك قبل البدء في ممارسة روتينية جديدة إذا كنت تعانين من الربو.



5. تقليل الآلام المزمنة

إذا كنت تعانين من آلام الظهر المزمنة، فإنَّ تمارين القلب والأوعية الدموية - خاصة الأنشطة منخفضة التأثير، مثل السباحة أو التمارين الرياضية المائية - قد تساعدك على استعادة وظائف العضلات والقدرة على التحمل.

6. فقدان الوزن

شكل النظام الغذائي والتمارين الرياضية الأساس لفقدان الوزن. لكن التمارين الهوائية وحدها قد تمتلك القدرة على مساعدتك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه. اعتمادًا على وزنك وسرعتك، قد تحتاجين إلى المشي أو الركض لمسافة تصل إلى 4 أميال لحرق 400 إلى 600 سعرة حرارية. يمكن أن يؤدي خفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى التمارين الهوائية إلى تقليل مقدار التمارين اللازمة لفقدان نفس القدر من الوزن.

7. المساعدة على النوم

إذا كنت تواجهين صعوبة في النوم ليلاً، فحاولي ممارسة تمارين القلب والأوعية الدموية أثناء ساعات الاستيقاظ، لأنَّ ممارسة الرياضة في وقت قريب جدًا من وقت النوم قد تجعل النوم أكثر صعوبة.

8. تقوية جهاز المناعة

تزيد التمارين الهوائية المنتظمة والمعتدلة من بعض الأجسام المضادّة في الدم تسمى الغلوبولين المناعي، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة.

9. تحسّن عمل الدماغ

يبدأ الدماغ في فقدان الأنسجة بعد بلوغ سن الثلاثين. لحسن الحظ، فإنَّ التمارين الهوائية قد تبطئ هذه الخسارة وتحسّن الأداء المعرفي.

المصدر- سيدتي

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