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الأحد، 01-11-2020 02:33 م

فوائد التوقف عن تناول الكربوهيدرات

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الوكيل الإخباري _ تعد الكربوهيدرات من العناصر التي تدخل في العديد من الوجبات الأساسية حيث تعطي شعورًا بالشبع وتمد الجسم بالطاقة اللازمة له، الا ان الافراط في تناولها يوثر على الصحة، لذا يقوم العديد من الاشخاص بالتوقف عن تناول الكربوهيدرات ، تعرف على ابرز فوائد التوقف عن تناول الكربوهيدرات:

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- التخلص من السمنة الموضعية

- تقوية العضلات

- الوقاية من السكري

 

- زيادة معدل حرق الدهون

 

- السيطرة على الجوع

 

المصدر : الكونسلتو 

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