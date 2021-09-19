فوائد الخس للمرأة الحامل في الشهر السادس

الوكيل الإخباري - فوائد الخس للحامل عديدة وجميعها تعود إلى القيمة الغذائية له، وذلك لإحتوائه على العديد من الفيتامينات الفيتامينات مثل: فيتامين أ - ب2 - ب1 - ب6 - فيتامين ك - فيتامين ج، حمض فوليك، 32 ملغم كالسيوم، 0.92 ملغم حديد.

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ومن فوائد الخس للحامل إحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية ومعادن مفيدة مثل: المغنيسيوم والفسفور والنحاس والبوتاسيوم، فضلاً عن إحتوائه على البروتينات الضرورية جداً للحامل والجنين أثناء الحمل.



تتعدد فوائد الخس للحامل كما يلي:

1 - وقاية الحامل من الإصابة من سكري الحمل لقدرته على إمتصاص السكريات التي تتخلل الوجبات التي تتناولها الحامل.

2 - من فوائد الخس للحامل قدرته على تخفيف حدة الإمساك أحد أكثر أعراض الحمل إزعاجاً للمرأة الحامل.

3 - علاج نقص الحديد والأنيميا عند الحامل وتحقيق الوقاية للحامل التي لم تصاب بفقر الدم بعد.

4 - يوفر الدم الكافي للجنين ليستمد غذائه ويحصل عل الأكسجين بسهولة، وبالتالي تعزيز تغذية الجنين بواسطة المشيمة لينمو بطريقة سليمة.

5 - يحتوي الخس على نسبة جيدة من فيتامين "ك" الذي يقي الحامل من مخاطر النزف أثناء الولادة.

6 - من فوائد الخس للحامل أيضا، وقايتها من التعرض للنزيف أثناء الولادة لإحتوائه على فيتامين " ك ".

7 - يحتوي الخس على مادة " ليستوكاريام " التي تحقق إسترخاء الحامل عن طريق تخفيف التوتر والقلق والعصبية التي تواجهها تساهم في تخفيف حدة القلق و التوتر و العصبية التي تتعرض لها الحامل

8 - وأخيرا ومن فوائد الخس للحامل أيضاً، أنه يزيد من إفراز هرمون الحليب ليساعد الأم على إرضاع حليبها طبيعياً.





المصدر - هي