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السبت، 11-09-2021 02:00 م

فوائد الدجاج للمرأة الحامل

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الوكيل الإخباري - الدجاج هو طعام عالي التغذية غني بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية الهامة لبناء العضلات، وهو غذاء قليل الدهون لا يسبب السمنة، وكذلك مصدر للعديد من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات المفيدة للحامل، خاصةً في مراحل الحمل المبكرة، لأنه يساعد على التطور الصحي للجنين .

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فوائد الدجاج للحامل 

1 - غناه بالنياسين أو فيتامين "ب3" الذي يحفز تطور المخ ويبقيه صحيًا.

2 - احتوائه على تسعة أحماض أمينية هامة لدعم وتقوية العضلات.

3 - قلة دهونه، فهو يوفر العناصر الغذائية الهامة ويمنع تراكم الدهون غير الصحية خاصة إن نُزع جلده.

4- غناه بالأوميجا-3، وهي أحماض دهنية أساسية تساعد في تطور المخ عند الجنين كما أنه قليل الكوليستيرول.
5 - احتواء كبد الدجاج على حمض الفوليك الذي يساعد في منع عيوب الأنبوب العصبي للجنين.

6 - احتواء الدجاج على فيتامينات "أ" و"هـ" وعناصر السيلينيوم والثيامين، وهي فيتامينات ومعادن لها خواص مضادة للأكسدة وتدعم الأيض وتزيد الطاقة.
7- دعم الدجاج للجسم بالحديد والزنك، واللذان يساعدان في تطور الخلايا الجديدة، كما أنّ الحديد في الدجاج سهل الامتصاص.

 

الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية السابق ذكرها تفيد الأم والجنين، وخلاياه، وأعضائه، وعظامه، وتحميه من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري .

 

الحصة المسموح بها من الدجاج للحامل

الحصة اليومية المسموح بها للحامل من الدجاج هي 100 جرام من لحم الدجاج المطهو، بما يعادل شريحتين مطهوتين منه يوميًا، ويمتلك صدر الدجاج أقل نسبة من الدهون المشبعة الضارة للجسم بين اللحوم.

 

كما أنّ فنجان صغير من لحم صدر الدجاج المطهو يعطي للحامل حوالي 87% من احتياجها اليومي للبروتين، ويعطي لها الدهون الصحية، مثل الأوميجا-3، والأوميجا-6، والفيتامينات، مثل "أ" و"ه"، والعناصر الغذائية، مثل النياسين، والسيلينيوم، والثيامين المذكورين سابقا، وكذلك الحديد والزنك اللذان تحتاجهما الحامل في فترة حملها بكميات أكبر من الطبيعي، فالدجاج قد يُغطّي احتياجها منهما أيضًا.

 

المصدر - سوبر ماما 

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