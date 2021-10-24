الوكيل الإخباري - أثناء الحمل يجب على الحامل الاعتناء بصحتها ومراقبة ما تأكله جيدًا، وعليها ألا تتناول إلا كل ما هو صحي مع الابتعاد عمّا قد يؤذيها أو جنينها، والسلطة هي طعامٌ مغذي يحتوي على العناصر الغذائية المفيدة، لكن ليست كل أنواعها مناسبةً للحامل.

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فوائد السلطة الخضراء للحامل



كما ذكرنا فالسلطة مفيدة ومغذية للحامل والسلطة الخضراء خاصةً لها العديد من الفوائد مثل:



1 - غِنَي محتوياتها بفيتامين "أ" واللوتين والزياكسانثين، والتي تدعم صحة العين للأم، وتزيد من حدة النظر، وتوجد في السبانخ والخس بكثرة.

2 - احتواء مكوناتها على كميات كبيرة من فيتامين "ك"، والذي يساعد في الحفاظ على قوة عظام الحامل وزيادة كثافتها، فكثافة العظام تقل عادةً بسبب الحمل، والجرجير والسبانخ مثلًا يحتويان على كميات كبيرة من فيتامين ك المهم للعظام.

3 - الوقاية من نقص المغنيسيوم المزمن، والذي وُجد مؤخرًا أنه يرتبط بالإصابة بمقاومة الإنسولين وبالتالي الإصابة بالسكري من النوع الثاني، ولكنّ تناول الحامل للسلطة الخضراء الغنية بالسبانخ والخس والجرجير مثلًا قد يُقلل من هذا الخطر لأنها غنية بالمغنيسيوم.

4 - غناها بحمض الفوليك الهام جدًا لصحة الحامل، والتطور العصبي للجنين، فالخس يحتوي على كميات كبيرة من حمض الفوليك، وكذلك السبانخ، ومن المعروف أن الحامل عليها أخذ كميات كافية من حمض الفوليك للحفاظ على صحتها وصحة جنينها.

5 - تنظيم عملية الهضم، فالخضروات الورقية غنية بالألياف التي تنظم عملية الهضم، وتقي من الإصابة بالإمساك الذي هو شائع في فترة الحمل.

6 - غني مكوناتها بالمعادن، مثل الكالسيوم والحديد، وعند إضافة البقوليات أو اللحوم لها يضاف لها البروتين المطلوب لجعلها وجبةً متكاملةً مع النشويات.

7 - دعم العضلات وحركتها، فالسبانخ مثلًا تحتوي على النترات غير العضوية التي تساعد في زيادة مستويات الطاقة وتحسين أداء العضلات وإمداد الخلايا والعضلات بالطاقة التي تسهل من القيام بوظائفها.

المصدر - سوبر ماما